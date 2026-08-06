Enhetschef till Familjestödsenheten i Hässelby-Vällingby
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2026-08-06
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du leda en engagerad verksamhet som varje dag gör skillnad för barn, unga och familjer? Hos oss får du möjlighet att tillsammans med kompetenta och drivna medarbetare utveckla den interna öppenvården i en organisation som präglas av samverkan, utveckling och ett starkt fokus på kvalitet och barnets bästa. Som en del av vår engagerade och prestigelösa ledningsgrupp bidrar du till att utveckla hela verksamheten. Tillsammans tar vi ansvar, stöttar varandra och skapar förutsättningar för en modern och hållbar socialtjänst.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder ett utvecklande chefsuppdrag med stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka verksamhetens fortsatta utveckling. Som enhetschef för Familjestödsenheten leder du en gruppledare och 17 engagerade familjebehandlare och får en central roll i omställningen till den nya socialtjänstlagen. Tillsammans utvecklar ni en verksamhet med hög kvalitet, tillgänglighet och barnets bästa i fokus.
Du ansvarar även för projektet eftervård med hög tillgänglighet som nu förstärks med fyra familjebehandlare och som arbetar med de ungdomar som ska återknyta till sin familj efter placering. Här får du möjlighet att fortsätta forma och utveckla projektet.
"Om du vill leda genom att utveckla andra och samtidigt utveckla ditt eget ledarskap är det här rollen för dig. Du får ett helhetsansvar, möjlighet att bygga starka samarbeten och vara med och forma framtidens socialtjänst."
• Camilla Ödquist, områdeschef barn och unga.
Här kan du läsa mer om förmåner för dig som arbetar i Stockholm stad.
Din roll
Som enhetschef för Familjestödsenheten ansvarar du för verksamhet, ekonomi och medarbetare samt leder enheten tillsammans med gruppledaren. Du omsätter politiska mål till en verksamhet med hög kvalitet och goda resultat och skapar förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sitt uppdrag.
Du ansvarar för budget och uppföljning, säkerställer att verksamheten bedrivs rättssäkert och kostnadseffektivt samt att lagar, avtal och styrdokument följs. I rollen ingår också att bidra till den strategiska utvecklingen av området och avdelningen i nära samarbete med övriga chefer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har socionomexamen och aktuell erfarenhet av socialt arbete inom barn och unga. Du har god kunskap om öppenvårdsinsatser och familjebehandling samt ett genuint intresse för att utveckla verksamhet och medarbetare. Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet som chef med verksamhets-, ekonomi- och personalansvar. Erfarenhet från en politiskt styrd organisation är meriterande.
Inom Avdelning Individ- och familj pågår ett omfattande utvecklingsarbete med implementering av Signs of Safety. Har du erfarenhet av att arbeta utifrån detta förhållningssätt ser vi det som en fördel.
För att lyckas i rollen är du en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang, delaktighet och goda förutsättningar för dina medarbetare. Du har ett strategiskt helhetsperspektiv samtidigt som du är resultatinriktad och driver utveckling på ett strukturerat sätt. Du samarbetar väl, bygger goda relationer och kommunicerar tydligt och lyhört.Publiceringsdatum2026-08-06Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kompetens inom området i stället för att skicka ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi utgå ifrån ditt CV och dina svar på urvalsfrågorna.
Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att välkomna en ny enhetschef till vår engagerade ledningsgrupp.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning!
Vi finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Hos oss arbetar cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Arbetsmiljön hos oss präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Läs gärna mer om vår förvaltning här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Hässelby torg 20-22, 2 trappor (visa karta
)
165 23 HÄSSELBY Arbetsplats
Stockholms stad, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Kontakt
Mikael Jarnlo, Akademikerförbundet SSR mikael.jarnlo@stockholm.se 08-50805257 Jobbnummer
10023744