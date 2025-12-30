Enhetschef till familjehems- och familjerättsenheten
Ale kommun / Sjukvårdschefsjobb / Ale Visa alla sjukvårdschefsjobb i Ale
2025-12-30
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ale kommun i Ale
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Enhetschef till Familjehem och Familjerätt - Gör skillnad varje dag!
Välkommen att arbeta med barn, unga och deras familjer i Ale!
Här arbetar vi varje dag för att barn och unga ska få en trygg uppväxt.
Din roll är viktig för att utveckla verksamheten, stärka kvaliteten och skapa goda förutsättningar för både medarbetare och de barn och familjer vi är till för. Tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende!
Enheten arbetar aktivt tillsammans med övriga enheter i anpassningen till den nya socialtjänstlagen. Vårt övergripande mål är att öka delaktigheten hos barn, unga och deras familjer.
Nyligen har en organisatorisk förändring genomförts för att förenkla och smidiggöra det dagliga arbetet. Från att ha varit en stor enhet med fyra grupper har nu två enheter skapats varav Familjehem och familjerätt är en. Enheten består har två grupper socialsekreterare, med varsin förste socialsekreterare. Vid enheten finnsockså en socialadministratör som stöd.Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
I din roll arbetar du nära både medarbetare, kollegor och externa aktörer. Du driver förändringsarbete, följer upp mål och säkerställer att arbetet sker enligt gällande lagstiftning och med barnets bästa i fokus.
Som enhetschef har du ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du är en aktiv del av vår ledningsgrupp där vi tillsammans utvecklar individ- och familjeomsorgens arbete. Här arbetar vi gränsöverskridande för att skapa insatser med kvalitet och ett gott bemötande. Din roll är både strategisk och operativ, och du förväntas vara en drivande kraft i förändrings- och utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst 3-årig akademisk utbildning inom socialt arbete eller juridik alternativt annan relevant akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig chefserfarenhet inom socialtjänsten och är trygg i rollen. Ditt engagemang för socialt arbete märks tydligt i ditt sätt att leda och du har förmågan att hålla fokus på kvalitet, resultat och hållbar resursanvändning.
Du är van vid att arbeta evidensbaserat och enligt lagstiftning, riktlinjer och god praxis. Vidare kräver tjänsten att du har B-körkort, god digital kompetens och kan uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande är relevant utbildning för verksamhetsområdet såsom juridisk utbildning, gärna inom civilrätt. Arbetslivserfarenhet av domstolsprocessen samt myndighetsutövning och erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation är också meriterande.
Du har ett genuint intresse för människor och tror på kraften i samarbete samt litar på dina medarbetares kompetens. Genom att ansvarsfullt och närvarande leda enheten formar du tillsammans med medarbetarna morgondagens socialtjänst. Övrig information
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
I Ale kommun är vi måna om våra medarbetares utveckling och erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling genom hela anställningstiden. Individ- och familjeomsorgen har en egen kompetensutvecklingsplan som ger struktur och riktning för lärande och utveckling i vardagen. Du erbjuds extern processhandledning en gång i månaden, flextidsavtal samt friskvårdsbidrag.
Vid erbjudande om anställning krävs ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister. Det beställs kostnadsfritt via polisens webbplats, och vi rekommenderar att du gör detta i ett tidigt skede i processen:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Rekryteringsprocessen innehåller arbetspsykologiska tester samt intervjuer.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/561". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Irene Blomqvist 46303704111 Jobbnummer
9665706