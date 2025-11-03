Enhetschef till enheten Upplåtelser och avtal
2025-11-03
Beskrivning
Som enhetschef ansvarar du för att leda, planera och utveckla enhetens verksamhet inom givna ekonomiska ramar och mot förvaltningens målbild.
Du har ansvar för ekonomi-, personal- och verksamhet och arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för medarbetarna och för att utveckla effektiva arbetssätt och kvalitet i enhetens leveranser för målgrupper och intressenter.
Enheten Upplåtelser och avtals uppdrag omfattar handläggning av upplåtelser av offentlig plats, inklusive yttranden enligt ordningslagen, myndighetsutövning för torghandel, trafiksamordning vid större evenemang, handläggning av nyttjanderättsavtal, hantering av annekteringsärenden och tillsyn på stadens mark samt rådgivning i frågor som rör markanvändning och avtal. Enheten arbetar även med avtalsförvaltning och uppföljning av avtal samt genomför utredningar och handlägger ärenden kopplade till politiska beslut.
Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp (ALG) där du stödjer avdelningschefen i arbetet med att leda och utveckla avdelningens samlade verksamhet.Dina arbetsuppgifter
Som chef arbetar du för att kultur och struktur vävs samman till en god, hållbar och hälsosam arbetsmiljö. B.la. genom ett nära ledarskap, med tydlig kommunikation där du motiverar/klargör beslut, vägleda medarbetare/grupper, skapar systematik och struktur utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot diskriminering.
Ledarskapet ska utövas i syfte att skapa tillit och förtroende såväl internt som i förhållande till boende, besökare, näringsliv och andra externa parter. Göteborgs Stad är en stor organisation som är i utveckling, detta kräver en komplexitetsmedvetenhet och ett nära samarbete med övriga förvaltningar och bolag i staden. Det är av särskild vikt att utveckla och främja arbetssätt som stödjer en ett hela-staden-perspektiv.
I din roll som enhetschef är det du som har personal- och budgetansvar för din enhet. Du leder du både människor och verksamhet mot uppsatta mål. Du kommer att:
• Planera och utveckla enhetens arbete med fokus på kvalitet, likabehandling, rättssäkerhet och effektivitet.
• Ansvara för ekonomi, personal och verksamhetsresultat.
• Leda och driva förändringsarbete samt utveckla enhetens arbetsformer.
• Säkerställa en god, hållbar och inkluderande arbetsmiljö.
• Föra dialog och samverka med externa intressenter, samarbetspartners och kunder.
• Följa upp, analysera och vidareutveckla verksamheten för att möta framtida behov.Kvalifikationer
Som chef är du närvarande, tydlig och engagerad och har lätt för att sätta dig in i verksamhetens olika frågor. Du skapar goda förutsättningar för dina medarbetare genom att kommunicera klart, fattar beslut och bygga förtroendefulla relationer. Ditt ledarskap präglas av stabilitet, struktur och en vilja att motivera och utveckla andra, samtidigt som du bidrar till en inkluderande kultur byggd på respekt, tillit och samarbete.
Du är en trygg, handlingskraftig och kommunikativ ledare med helhetsperspektiv, lösningsfokus och förmåga att skapa engagemang och delaktighet i organisationen.
Vi ser att du har:
• En stabil och trygg ledarskapsstil.
• Förmåga att ta ansvar och arbeta resultatinriktat.
• En god kommunikativ förmåga.
• Förmåga att inspirera, motivera och påverka andra.Kvalifikationer
• Relevant högskole- eller universitetsexamen på minst kandidatnivå inom t.ex. offentlig förvaltning eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
• Minst tre års erfarenhet som chef.
• Erfarenhet av personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar.
• Erfarenhet av att leda förändringsarbete och att leda i förändring.
• Erfarenhet av dialog och samverkan med externa intressenter, kunder eller samarbetspartners.
Meriterande:
• Genomgången ledarskapsutbildning, exempelvis UL, UGL eller motsvarande.
• Erfarenhet av arbete i ledningsgrupp.
• Erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning inom offentlig förvaltning.
• Erfarenhet av att leda team med olika kompetenser och professioner.
• Erfarenhet av kultur- och värdegrundsarbete.
• Erfarenhet av att leda verksamhetsutveckling och genomföra politiska uppdrag.
• Kunskap om facklig samverkan och arbetsmiljölagstiftningen.
Vi söker dig som är en trygg och stabil ledare med förmåga att skapa struktur, engagemang och arbetsglädje. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer.
Vi erbjuder ett spännande uppdrag med stora möjligheter att bidra till stadens attraktivitet och att vår stad ska vara en riktigt bra plats för alla som lever och verkar i Göteborg!
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera en hållbar balans mellan ett spännande jobb och en meningsfull kärriär med privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att en anställd har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa giltigt pass eller nationellt ID-kort.
Urval och intervjuer kans ske löpande, så vänta inte med din ansökan!
Intervjuerna planeras att hållas på plats:
- 26, 27 och 28 november.
- 4 och 5 december
Vill du veta mer om oss? Följ våra företagssidor på
- https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/
- https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg Ersättning
