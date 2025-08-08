Enhetschef till enheten, Tjänster och samverkan
Tillväxtverket / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2025-08-08
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tillväxtverket i Östersund
, Gävle
, Arjeplog
, Örebro
, Luleå
eller i hela Sverige
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter.
Tjänster och samverkan är en av sju enheter inom avdelningen för Verksamhetsstöd. Enheten har en central roll i att skapa ett sammanhängande och effektivt digitalt stöd för både myndighetens arbete samt med externa aktörer, inom stödgivning och regional utveckling. Enhetens uppdrag omfattar att utveckla och förvalta system, tjänster och stöd för hela processen kring stödmedel - från ansökan och beredning till beslut, uppföljning och analys. Allt sker i enlighet med såväl nationella som EU:s regelverk. I uppdraget ingår även att utveckla verktyg och databaser för geografiska analyser och regionala prognoser, som används både av Tillväxtverket och externa användare. För att säkerställa att systemen används på ett effektivt och korrekt sätt erbjuder enheten även kvalificerat användarstöd. Enhetens verksamhet är organiserad i två grupper, ledda av varsin gruppchef. Totalt arbetar cirka 35 medarbetare inom enheten. Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Som enhetschef för Tjänster och samverkan har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och budget. Du ansvarar för ledning och organisering av arbetet på enheten och ser till att planering, uppföljning och resultatleverans sker i enlighet med myndighetens planering och prioritering.
Tillsammans med IT chefen är du drivande för att förvalta och utveckla arbetsformer för det digitala utvecklingsarbetet samt bidrar till ett ändamålsenligt och effektivt arbete med systemförvaltning.
Rollen innebär också att företräda enheten internt och externt, samt att vara en del av ledningsgruppen för avdelningen verksamhetsstöd där du tillsammans med övriga bidrar till idéer, lösningar, lärande och utveckling.
Ditt tjänstgöringsställe är: Stockholm eller Östersund.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen på minst kandidatnivå.
• Minst fem års aktuell erfarenhet av chefsuppdrag med ansvar för verksamhet, personal och budget.
• Ansvarat för systemförvaltning och systemutveckling.
• Ansvarat för utvecklingsarbete kopplat till digitalisering.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Följande är meriterande:
• Erfarenhet av att leda genom andra chefer.
• Erfarenhet av att leda verksamhets- och processutveckling.
• Erfarenhet som projektbeställare.
• Erfarenhet som projektledare.
• Kunskap om digital transformation.
Som person söker vi dig som:
• Har ett inlyssnande och konsultativt förhållningssätt.
• Är strukturerad och tydlig, med helheten i fokus.
• Är resultat- och leveransfokuserad, med målgruppen i centrum.
• Har förmåga att skapa gott samarbete med olika intressenter.
• Är självständig och tar initiativ.
Som ledare på Tillväxtverket leder du enligt vår chefspolicy, vilket bland annat innebär att du är tydlig, beslutsför och utvecklingsinriktad. Du visar tillit till dina medarbetare och främjar samarbete över organisatoriska gränser
Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är en tillsvidareanställning.Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag är 29 augusti 2025
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta Peter Wikhagen, avdelningschef, tfn 08-681 97 06. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR- partner Linda Aalto e-post linda.aalto@tillvaxtverket.se
.
Fackliga företrädare nås på saco@tillvaxtverket.se
och ST Robert Berggren nås via tfn 08-681 92 37 eller robert.berggren@tillvaxtverket.se
Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor,eventuella tester, intervjuer samt referenstagning. För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna i ditt CV.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxtverket
(org.nr 202100-6149), http://www.tillvaxtverket.se/ Jobbnummer
9450095