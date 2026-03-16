Enhetschef till enheten markanläggning på kommunteknik
2026-03-16
Nu söker vi en enhetschef med båda fötterna på jorden och blicken fäst på framtiden! I denna tjänst får du möjlighet att leda i förändring samt vara med och skapa en framgångsrik framtid med ambitiösa och kunniga kollegor och medarbetarePubliceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef ingår du i avdelningens ledningsgrupp. Du kommer att bistå avdelningschefen vid framtagande av verksamhetsmål för att sen anpassa och bryta ner dem till enhetens verksamhetsmål och förutsättningar på både praktisk och strategisk nivå. Tillsammans med övriga enhetschefer ansvarar du för samordning av avdelningens resurser med Malmöbon i fokus.
Du är närmste chef för fyra sektionschefer och tillsammans med dem driver du strategiska frågor som är kopplade till våra uppdrag i Malmö stad. En viktig del i ditt uppdrag är att stödja sektionscheferna i ekonomi-, personal- och verksamhetsfrågor samt genomförande av process- och verksamhetsutveckling. Som enhetschef har du övergripande ansvar för personal, budget och verksamhet.
Tillsammans med sektionscheferna kommer du utveckla ledarrollen i en coachande och inspirerande riktning där tillitsbaserat ledarskap är grundpelaren. På enheten finns även arbetsledare som ett tredje chefsled.
Vi är en del av Malmö stad och vårt fokus är att tillsammans med våra samarbetspartners hitta de bästa lösningarna utifrån ett helhetsperspektiv där siktet är inställt på det som är bäst för staden. Som enhetschef har du därför en nyckelroll i att skapa goda relationer tillsammans med våra samarbetspartners som gör att verksamheten bedrivs på ett professionellt sätt. Detta innebär interna samarbeten, så som fastighets- och gatukontoret samt stadsfastigheter men även externa samarbeten med till exempel privata entreprenörer.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
• Högskole-/universitetsexamen på minst kandidatnivå inom anläggning, bygg eller liknande som är relevant för tjänsten samt minst fem års samlad erfarenhet från tjänst i chefsposition som inneburit verksamhets-, budget och personalansvar.
• Eller eftergymnasial utbildning med minst tio års erfarenhet från tjänst i chefsposition som inneburit verksamhets-, budget och personalansvar.
• Erfarenhet av att arbeta som chef över andra chefer.
• Erfarenhet av att arbeta inom anläggning, bygg eller liknande.
• Drivit förändringsarbete som chef.
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• En god vana av att dagligen arbeta med digitala system i syfte att skapa struktur samt inhämtning av data och information.
• B-körkort för manuellt växlad bil.
• Erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor.
Det är meriterande om du har genomgått en ledarskapsutbildning som till exempel UGL (Utvecklande av grupp och ledare) och UL (Utvecklande ledarskap). Erfarenhet av facklig samverkan som arbetsgivare är också meriterande.
Vi söker dig med självinsikten att leda dig själv, du som är trygg, lyhörd och kommunikativ i att leda andra och förstår ditt sammanhang när det kommer till att leda verksamheten.
Du har en stark förmåga att kommunicera tydligt och strukturerat. Du säkerställer att information når fram, att förväntningar är klara och att alla berörda har rätt förutsättningar för att lyckas. Genom aktivt lyssnande och smidig dialog skapar du ett gott samarbetsklimat där alla känner sig inkluderade. Du arbetar metodiskt och ser till att arbetet sker i linje med mål och kvalitetsstandarder. Som ledare motiverar och engagerar du ditt team genom tydlig vägledning och en strukturerad arbetsprocess. Med din stabilitet och självinsikt hanterar du olika situationer professionellt och bidrar till en trygg arbetsmiljö.
Om arbetsplatsen
Enheten markanläggning består av ca 100 medarbetare. Uppdraget som enheten har innefattar bl.a. anläggning av nya lekplatser, reparation av utrustning i staden, uppsättning och drift av trafikskyltar, linjemålning, lekplatsbesiktningar samt beredskap för vinter- och gatujour på stadens allmänna platsmark samt på stadens fastigheter som exempelvis skolor och förskolor.
Kommuntekniks uppdrag är att tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och erbjuder lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll och skötsel inom gator, park och fastigheter samt beredskap och teknisk service. Vi omsätter ca 1 miljard och sysselsätter cirka 750 personer när vi är som flest under sommarhalvåret. Avdelningen består av fem enheter: markanläggning, markskötsel, fastighet, service samt utveckling och verksamhetsstöd.
Kommunteknik tillhör serviceförvaltningen. Förvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT-service och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Möjlighet till distansarbete: Ja, utifrån verksamhetens behov
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
På serviceförvaltningen erbjuder vi möjlighet till distansarbete, förutsatt att det fungerar för verksamheten och passar dina individuella förutsättningar. I denna tjänst finns det möjlighet till distansarbete på deltid efter dialog med din chef.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
