Enhetschef till enheten för utveckling och styrning av transportområdet
2026-01-29
Har du erfarenhet av arbete som chef och stimuleras av att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare? Vi kan erbjuda en spännande och utvecklande chefsroll med stort eget ansvar där du också får möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering. Vi söker nu en enhetschef för enheten utveckling och styrning av transportområdet (US) med personal- och huvudmannaansvar för sakområdet. Sakområdet omfattar myndighetsstyrning och utvecklingsfrågor inom transportområdet.
Myndighetsstyrningen innefattar lednings-, budget-, förvaltnings- och utvecklingsfrågor avseende Trafikverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Statens väg- och transportforskningsinstitut, samt Trafikanalys. Uppbyggnaden och utvecklingen av civilt försvar och krisberedskap inom transportområdet ingår också i enhetens arbetsuppgifter.
Utvecklingsfrågorna inom transportområdet omfattar bland annat:
• utveckling och uppföljning av transportpolitiska mål och principer,
• långsiktig strategisk utveckling vad gäller transportområdet
• forskning och innovation samt transportstatistik inom transportområdet,
I rollen som enhetschef har du ansvar för och leder medarbetare mot uppställda mål samt organiserar och planerar verksamheten på ett bra och effektivt sätt. Du har verksamhets-, budget- och personalansvar för enheten som består av cirka 15 medarbetare. Du kommer också att ha ett nära samarbete med enhetscheferna för de två andra transportenheterna på departementet och du ingår även i departementets chefsgrupp och ledningsgrupp.
Din bakgrund och kompetens
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning för uppdraget och du har aktuell erfarenhet av arbete som chef med budget, verksamhet och personalansvar. Du har förståelse för de krav som ställs på att arbeta i en politiskt styrd organisation och du har goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Har du kunskap eller erfarenheter inom enhetens sakområden samt om EU och dess arbetsformer ser vi det som meriterande. Vi ser det också som meriterande om du har kunskaper inom krisberedskap, frågor om det civila försvaret, personalsäkerhet, säkerhetsprövning samt om du har erfarenhet av arbete i Regeringskansliet eller annan statlig myndighet.
Dina egenskaper
Som chef har du helhetssyn och kommunicerar övergripande mål, involverar andra tidigt och främjar samarbete för en enhetlig ledning. Du driver utveckling av verksamhet och arbetsmiljö, leder förändring med mod och uppmuntrar lärande och initiativ till utveckling, samtidigt som du utvecklar din egen kompetens och ditt ledarskap. Du har fokus på resultatet genom att prioritera, fatta beslut och visar tillit till medarbetares kompetens genom att stötta och coacha samt hantera problem i tid.
Arbetet präglas av ett högt tempo, komplexa frågeställningar och höga krav på kvalitet och noggrannhet. För att nå framgång i rollen behöver du därför kunna prioritera, se nya lösningar och ha god kapacitet att sätta dig in i och ta ställning till nya och stundtals komplexa frågor. Arbetet ställer också krav på att du har integritet, personlig mognad, ett gott omdöme och mycket god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Du blir tillsvidare anställd som departementsråd i Regeringskansliet med ett chefsförordnande om fem år med möjlighet till förlängning.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men kan ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta administrativa chefen Ulrika Rosenberg Sand på 08-405 53 89 alternativt HR-ansvarig Maria Lanner på 08-405 31 07. Fackliga kontaktpersoner är Jennie Sölving för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 16 februari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering. Ersättning
