Enhetschef till Enheten för uppdragsstyrning i Malmö
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2026-07-06
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Vill du leda och utveckla framtidens hälso- och sjukvård i Skåne?
Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning (HSS) är en del av Koncernkontoret inom Region Skåne. Avdelningen består av enheter och stabsfunktioner som ansvarar för strategiska områden inom uppdrags- och kunskapsstyrning, tillgänglighet, läkemedel, regionalt cancercentrum, patientsäkerhet, digitalisering hälso- och sjukvård samt dataanalys och registercentrum. HSS arbetar som stöd till hälso- och sjukvårdsdirektören att leda hälso- och sjukvården i Region Skåne, men även som stöd till Region Skånes politiska organisation och koncernledningen. Vårt uppdrag är att bidra till ett sammanhängande och välfungerande hälso- och sjukvårdssystem utifrån invånarnas behov samt en effektiv användning av resurserna. Vi skapar färdriktning för den skånska hälso- och sjukvården och driver utvecklingen framåt.
Enheten för uppdragsstyrning ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av Region Skånes vård- och avtalsområden. Uppdraget omfattar upphandling av vårdtjänster (hälso- och sjukvård och tandvård) samt förvaltning av vårdavtal enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och specialistvårdval och tandvårdval inom lagen om valfrihetssystem (LOV). Även samverkan med idéburen sektor inom ramen för idéburet offentligt partnerskap (IOP) ingår. Enheten består av cirka 20 medarbetare, hälso- och sjukvårdsstrateger och tandläkare.
I uppdraget ingår att utveckla och kvalitetssäkra processer och rutiner för behovsanalyser, upphandlingar och avtalsarbete. Arbetet omfattar också utredningar, framtagande av beslutsunderlag samt handläggning inför politiska beslut.
Enheten samverkar med privata och offentliga vårdgivare och arbetar för att förebygga, identifiera och hantera oegentligheter och välfärdsbrottslighet i nära samarbete med regionens funktion för oegentlighetsfrågor.
Vill du genom ditt ledarskap bidra till Region Skånes vision, framtidstro och livskvalitet, för alla som bor och verkar i Skåne? Som chef i Region Skåne är du en del av den offentliga sektorn och kraften i ledarskapet hittar vi i samarbeten med chefskollegor och närmaste chef. Tillsammans med dina medarbetare skapar du engagemang, når resultat och driver utveckling.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som chef som leder medarbetare tar du din verksamhet i förväntad riktning mot verksamhetens mål. Dina medarbetares engagemang är avgörande för framgång i ditt uppdrag och du värdesätter att coacha, ge feedback, utvärdera prestation, främja samarbete såväl inom enheten som med samverkansparter och skapa ett gott arbetsklimat. Tillsammans med dina medarbetare utvecklar du verksamheten genom effektiva arbetssätt med hög kvalitet och följer upp kontinuerligt för lärande och vidareutveckling. Du har arbetsgivar- och ledningsansvar som omfattar medarbetare, verksamhetsutveckling och ekonomi.
I uppdraget som enhetschef leder och utvecklar du verksamheten med ansvar för såväl strategiska vägval som dagliga prioriteringar tillsammans med medarbetarna. Enheten är en viktig länk i den politiska ärendehanteringen och som enhetschef ansvarar du för att ärenden inom enhetens ansvarsområde bereds och vid behov föredras i hälso- och sjukvårdsnämnden och andra politiska forum.
Arbetet sker i nära samverkan med övriga enheter inom avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning samt med funktioner som ekonomi, juridik, kommunikation, IT och kansli. Du samverkar även med Regionservice och Vårdgivarservice, som ansvarar för första linjens support till avtalsparter. Enhetens ansvarsområde har ett medialt intresse och mediakontakter ingår som en del i uppdraget.
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör/biträdande avdelningschef, med ett gemensamt ansvar för avdelningens utveckling över enhetsgränser.
Tjänsten är placerad i Malmö.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis ekonomi, juridik eller hälso- och sjukvård. Du har flerårig erfarenhet som chef med ansvar för personal, verksamhet och budget samt erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete. Du har erfarenhet av samverkan mellan organisationer och myndigheter och har arbetat i en ledande roll inom en politiskt styrd organisation. Vidare har du en god förståelse för hälso- och sjukvårdssystemet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av upphandlingar och avtalsarbete inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV) samt av överenskommelser inom idéburet offentligt partnerskap (IOP).
Som ledare är du trygg, tydlig och lyhörd med god förmåga att skapa och utveckla relationer. Du bygger starka team och skapar engagemang genom att främja ansvarstagande, delaktighet och ett gott samarbetsklimat. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga och bidrar till att skapa stabilitet och en god arbetsmiljö i en komplex verksamhet. Med ett coachande förhållningssätt bidrar du till medarbetares utveckling och driver förändring med tydlig riktning.
Chefer i Region Skåne förväntas föregå med gott exempel genom att själv omsätta Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt i praktisk handling. Det innebär att ledarskapet ska präglas av tillit, helhetssyn och ständig utveckling. Du är pålitlig, agerar med integritet och ödmjukhet, främjar dialog och inkludering samt skapar förutsättningar för engagemang.
Vi kan komma att tillämpa löpande urval. Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Koncernkontoret är regionstyrelsens förvaltning och Region Skånes huvudkontor vars uppdrag är att leda, driva, samordna, följa upp och utveckla regionens verksamhet. Koncernkontorets drygt 950 medarbetare arbetar med regionens hälso- och sjukvård, det regionala utvecklingsuppdraget samt regionala stödfunktioner. Våra arbetsplatser finns främst på Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Malmö.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333330". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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211 74 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Koncernkontoret Kontakt
Rekryterare
Linda Grelte Linda.Grelte@skane.se 046-275 27 18 Jobbnummer
9993020