Enhetschef till enheten för Studie- och yrkesvägledning, Jobbtorg Stockholm
2025-09-19
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholm blomstrar som landets främsta tillväxtregion. Vi arbetar för en arbetsmarknad där alla kan hitta sin plats - där arbetsgivare hittar rätt kompetens och där människor får en möjlighet att komma in eller återvända till arbetslivet. Vi stödjer stockholmarnas resa mot arbete eller studier genom arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildningen.
Välkommen till oss
Jobbtorg Stockholm är en avdelning inom Arbetsmarknadsförvaltningen med uppdrag att hjälpa stockholmare att hitta sin plats i arbetslivet.
Vi arbetar för att människor som är arbetssökande och har försörjningsstöd ska bli självförsörjande genom arbete och/eller studier. Målet är att alla ska kunna hitta sin väg till egen och hållbar försörjning.
Som chef för den nybildade enheten för studie och yrkesvägledning leder du, till viss del på distans, en grupp på 14 studie- och yrkesvägledare med placering inom verksamhetsområdets olika enheter. Från och med årsskiftet har Jobbtorg Stockholm genomfört en omorganisation i syfte att öka flexibiliteten och tillgängligheten, för att på bästa sätt kunna möta våra aspiranters behov.
Vi erbjuder
Som enhetschef hos oss får du arbeta i en organisation med tydligt uppdrag, stort engagemang och ett starkt fokus på utveckling. Det ska vara lätt att utvecklas hos oss, byta arbetsplats och enhet och verka i en flexibel organisation. Det innebär att din anställning är i hela förvaltningen och att du kan komma att få nya uppdrag inom andra verksamheter där din kompetens behövs bäst.
Vi erbjuder möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag. Läs gärna om våra förmåner inom Stockholm Stad här.
En hälsning från din blivande chef
Jag heter Viktoria och blir din närmaste chef. Sedan 2008 har jag arbetat som chef på avdelningen Jobbtorg Stockholm, med ett starkt engagemang för att göra verklig skillnad för människor i utanförskap. Jag tror på ett tillitsbaserat ledarskap - där du får stöd när du behöver det och frihet att ta egna initiativ. Hos oss präglas arbetsklimatet av öppenhet, respekt och utvecklingsvilja. I ledningsgruppen värdesätter vi helhetssyn, samarbete och glädje i vardagen. Om du känner dig hemma i en miljö där ledorden inkluderande, kreativ och strategisk kännetecknar arbetet kommer du att trivas här. Välkommen att bli en del av vårt team!
Din roll
Som enhetschef ansvarar du för att leda och utveckla arbetet inom enheten i enlighet med verksamhetsområdets och avdelningens mål. Du rapporterar till områdeschef.
Rollen innebär:
• personal- budget- och arbetsmiljöansvar
• ingå i verksamhetsområdets ledningsgrupp tillsammans med områdeschef och 8 enhetschefskollegor
• bedriva ett systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete
• ansvara för strategiska kontakter med samarbetspartners internt och externt
• styra, planera och utveckla enhetens arbete utifrån uppföljning och analys av enhetens mål och resultat
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• relevant högskoleutbildning, med fördel studie- och yrkesvägledarutbildning, alternativt motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• flerårig aktuell chefs-och arbetsledarerfarenhet inom relevant område för tjänsten
• erfarenhet av att driva och bidra till strategiskt utvecklingsarbete
• goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av förändringsledning med dokumenterat goda resultat.
Dina personliga förmågor och färdigheter
För den här rollen söker vi dig som är utvecklingsinriktad och trygg i att leda i förändring och har förmågan att anpassa verksamheten och dig själv till nya förutsättningar i föränderliga sammanhang. Du är mål och resultatorienterad och ditt ledarskap kännetecknas av att du är en öppen, orädd och handlingskraftig ledare som skapar engagemang och förutsättningar för dina medarbetare att nå uppsatta mål och förväntade resultat och gör det tydligt vilka mandat, ansvar och uppdrag som chef och medarbetare har. Du är lösningsfokuserad och lägger stor vikt vid helheten och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Det är viktigt att du kan kommunicera på ett tydligt sätt. Du har god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer såväl internt som externt och du värdesätter samverkan med näringslivet. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper, personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.Publiceringsdatum2025-09-19Övrig information
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan!
Arbetspsykologiska tester kan komma att ingå i den senare delen av rekryteringsprocessen.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Läs mer om att vara chef i Stockholms stad här
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
På arbetsmarknadsförvaltningen så arbetar vi för att det ska vara lätt att utvecklas genom att byta enhet och arbetsplats. Det innebär att din anställning är i hela förvaltningen och att du kan komma att få nya uppdrag inom andra verksamheter där din kompetens behövs bäst. Ersättning
