Enhetschef till enheten för Parklekar, Enskede-Årsta-Vantörs Sdf
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Är du en prestigelös och engagerad ledare som trivs med det nära ledarskapet - och som vill göra verklig skillnad för barn och unga i staden? Vi erbjuder dig ett viktigt och utvecklande chefsuppdrag där du får leda operativt med helhetssyn och utvecklingsfokus, i linje med stadens chefsprofil i en verksamhet som aldrig står still.
Här är de stora samhällsfrågorna lika närvarande som de små vardagsmötena - och din insats spelar roll varje dag.
Välkommen till oss
Nu söker vi en enhetschef till den nybildade enheten för Parklekar inom avdelningen för förebyggande och främjande. Uppdraget genomsyras av Stockholms stads strategi för parklekar som ger en riktning för parklekarnas arbete med att ge stadens barn en meningsfull fritid och tillgång till trygga mötesplatser. Som enhetschef ansvarar du för fem parklekar och en mellanstadieverksamhet: Milan i Hagsätra, Rågdalen i Rågsved, Bandängen i Bandhagen, Stamparken och Backen i Östberga. Du leder en grupp på 17 medarbetare varav de flesta är fritidsledare, och en del av dem har befattning föreståndare.
En personlig hälsning från Payam Abdulkarim, Områdeschef
Jag heter Payam och blir din närmsta chef. Jag tror på ett tillitsbaserat ledarskap med övertygelsen om att människor växer när de får både ansvar och stöd. Tillsammans i ledningsgruppen leder vi verksamheterna inom området. Vi stöttar varandra, delar kunskap och har roligt tillsammans på vägen mot våra gemensamma mål. För mig är det viktigt att du trivs, att vi är öppna och prestigelösa med varandra och att du får du utrymme att bidra med dina idéer och din kompetens.
Vi erbjuder
• Ett brett, spännande och viktigt arbete där du får jobba operativt utifrån ett tydligt uppdrag
• Stort nätverk inom Stockholms stad med många samarbetsytor
• Flexibel arbetstid och friskvårdsbidrag
• Ett omväxlande arbete med möjlighet att bidra till utveckling och samhällsnytta
• Läs mer om att vara chef i Stockholms stad här
• Läs gärna mer om vilka förmåner du får när du arbetar i Stockholms stad här.
Din roll
Som enhetschef ansvarar du för att driva, utveckla och följa upp det pedagogiska, främjande och förebyggande arbetet för att säkerställa kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse i enlighet med verksamhetsområdets och avdelningens mål. Rollen innebär många samarbetsytor med bland annat utbildningsförvaltningen, förskoleavdelningen, socialtjänsten och civilsamhälle. Du ingår i Kulturförvaltningens chefsnätverk för Parklekar. Du rapporterar till områdeschef.
Rollen innebär:
personal- budget- och arbetsmiljöansvar
bedriva ett systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete
bidra i verksamhetsområdets ledningsgrupp tillsammans med områdeschef och tre enhetschefskollegor
ansvara för omvärldsbevakning
samverkan internt och externt
styra, planera och utveckla enhetens arbete utifrån uppföljning och analys av enhetens mål och resultat.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• högskoleutbildning inom pedagogik, barn och familj, folkhälsa, socialt arbete eller annan relevant utbildning
• aktuell dokumenterad erfarenhet av att leda öppna verksamheter för barn och unga, såsom arbetsgrupper inom parklekar, fritidsgårdar eller öppen förskola
• erfarenhet av att driva utvecklings- och/eller samverkansprojekt med dokumenterat goda resultat
• erfarenhet av samverkan med civilsamhället
• goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av arbete med budget och ekonomi
• erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete, verksamhetsuppföljning och kvalitetsarbete
• ledarskapsutbildning
• dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med integrationsfrågor
• utbildning inom preventionsarbete kopplat till barn och unga.
Dina personliga förmågor och färdigheter
Vi söker dig som är en trygg, samverkansorienterad och handlingskraftig ledare som tycker om att arbeta med utveckling och som drivs av att nå uppsatta mål. Du har ett nära, coachande och entusiasmerande ledarskap och är bra på att samordna team och skapa förutsättningar för dina medarbetare att nå förväntade resultat. Det är viktigt att du kan kommunicera på ett tydligt sätt och har god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer internt och externt. Sist men inte minst krävs en god helhetssyn och förmåga att se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Det är också av stor betydelse att du har ett intresse att arbeta i ett mångkulturellt område och att du är väl förankrad i mänskliga rättigheter, normkritik, barnkonventionen och alla människors lika värde. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper, engagemang och motivation för tjänsten.Publiceringsdatum2025-10-14Övrig information
Kvälls- och helgarbete kan förekomma.
För denna tjänst krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Din ansökan och rekryteringsprocessen
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan!
Arbetspsykologiska tester kan komma att ingå i den senare delen av rekryteringsprocessen.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5886". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Kontakt
Payam Abdulkarim payam.abdulkarim@stockholm.se 08-50887082 Jobbnummer
9557043