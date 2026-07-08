Enhetschef till enheten för Mottagning och förebyggande stöd
Helsingborgs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Helsingborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Helsingborg
2026-07-08
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Vi söker dig som vill vara med och forma hur vi bäst kan organisera oss för att möta behovet utifrån den nya socialtjänstlagen. Är du en positiv, förändringssugen visionär? Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället. Vi har genomgått en spännande organisationsförändring med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, insatser och service samt boende.
Hela socialförvaltningen genomför just nu en omfattande satsning på Signs of Safety och skapa ett gemensamt förhållningssätt i hela organisationen med tydligt fokus på transparens, hög delaktighet och att skapa hållbara lösningar tillsammans med individen och dess nätverk.
På enheten för Mottagning och förebyggande stöd kommer du att leda ett team med fokus på vuxna, Krimteamet samt socialjouren. Du kommer ha stöd av två teamledare i det operativa dagliga ledarskapet. Du leder enheten tillsammans med en kollega som ansvarar för barn och våld i nära relationer, som i sin tur har egna operativa teamledare.
Som enhetschef ingår du i myndighetens ledningsgrupp tillsammans med åtta andra enhetschefskollegor och din verksamhetschef. Till ditt stöd i vardagen finns särskilt riktade stödfunktioner från HR, ekonomi och kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Som chef inom Helsingborgs stad har du fullt ledningsansvar och det innebär att du är ansvarig för verksamhet, ekonomi och personal inom ditt ansvarsområde. I ditt chefsansvar ingår det att ha kunskap om, bära och förmedla stadens vision och styrdokument. Ditt uppdrag är både strategiskt och operativt och du har i ditt team en Teamledare som stöttar dig i de operativa frågorna och som kommer vara medarbetarnas närmsta ledare. Du kommer att arbetsledas av verksamhetschefen och du ingår i Myndighetens ledningsgrupp där du är delaktig i kvalitets- och utvecklingsarbetet inom hela verksamhetsområdet.
Du ska bedriva ett kunskapsbaserat, systematiskt och kreativt utvecklingsarbete, bygga kontakter och samverka internt och externt.
I enlighet med uppdraget ska du:
forma och utveckla enheten i enlighet med de behov som finns och uppkommer
leda, planera och följa upp arbetet inom enheten
ansvara för den dagliga verksamheten inom din enhet, vara tillgänglig för medarbetarna och få dem att växa, vilja och våga
ge respektive arbetsgrupp förutsättningar och stöd att utvecklas som ett team
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år och många fler arbetsgivarerbjudande i vår förmånsportal.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten är det ett krav att du har:
En socionomexamen och har erfarenhet av att vara chef, med fullt ledningsansvar, dvs budget, personal och verksamhetsansvar. Du har erfarenhet av myndighetsutövning och är väl förtrogen med att tolka och praktiserat adekvat lagstiftning samt erfarenhet av att praktisera evidensbaserade metoder. Meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbetsleda inom mottagningsarbete.
Vi lägger stor vikt vid ledarskapet; du ska på ett naturligt sätt kunna leda både dig själv och andra. Du ska vara driven, strukturerad och ha en förmåga att skapa engagemang och driva kvalitetsutveckling.
Körkort B är ett krav.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Verksamhetsområde Myndighet gör några justeringar i sin befintliga organisation som innebär att vissa delar behöver formellt beslutas i samverkan med facken innan beslut kan verkställas. Av den anledningen är rekrytering av denna tjänst avhängig att vi kan gå vidare enligt förslag till beslut.
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Om du saknar svar från oss, kontrollera skräpposten då mejl ibland sorteras dit. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
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251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Fackligt ombud Kommunal
Denniz Karlsson denniz.karlsson@kommunal.se +46104427951 Jobbnummer
9997351