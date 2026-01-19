Enhetschef till Enheten för HR-service, Örnsköldsvik
2026-01-19
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Enheten HR-service ingår i den nya verksamheten Administrativt stöd som förutom denna enhet även innefattar funktioner inom övrigt HR-stöd, Ekonomi, Inköp och Upphandling, Kommunikation samt Säkerhet och beredskap. Verksamheten finns organisatoriskt i den del av regionledningsförvaltningens nya organisation som benämns Stöd och service och som trädde i kraft 2025. Under de kommande åren kommer det stöd som erbjuds från verksamheten delvis att standardiseras och utvecklas för att möta organisationens behov.
Vi söker nu en Enhetschef till enheten för HR-service, med placering i Örnsköldsvik. Enheten för HR-service erbjuder administrativ service och systemstöd inom flera centrala HR-processer i Region Västernorrland. Ditt uppdrag är att leda och utveckla enheten HR-service innefattande ca 21 medarbetare, drygt hälften av dessa arbetar inom löneservice i Örnsköldsvik och resterande medarbetare finns i Härnösand och Sundsvall.
Då medarbetarna finns på flera olika orter innebär denna chefsroll ett ledarskap delvis på distans och resor inom länet ingår därför i tjänsten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast. Som chef i Region Västernorrland företräder du arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.
Dina arbetsuppgifter
I ditt ledarskap stödjer du medarbetarna genom dialog och återkoppling samt främjar ett öppet, kreativt och förtroendefullt arbetsklimat. Du kommunicerar mål och visioner och genom att vara en inspirerande och stödjande ledare hjälper du din grupp att leverera i samklang med regionens mål.
Som enhetschef har du personalansvar, verksamhetsansvar samt ekonomi- och resultatansvar för din enhet.
Rollen innebär ett stort fokus på ledarskap, förändrings- och förbättringsarbete med den långsiktiga målsättningen att vara i framkant både när det gäller arbetssätt, processer och teknik.
Vi är i en spännande fas där vi står inför upphandling av nytt HR-system, implementering av nytt schemasystem, formande av vår framtida kompetensutvecklingsorganisation och utveckling av vårt rekryteringsstöd samt mycket mer såsom t.ex. fortsatt digitalisering av våra arbetssätt och processer. Det innebär att du i rollen som enhetschef för HR-service blir en mycket viktig part i detta arbete och ett stort fokus kommer därmed vara att utveckla enhetens arbetssätt anpassat utifrån de framtida förutsättningarna. Stort fokus kommer ligga på att optimera och utveckla arbetssätt och processer.
Du ingår tillsammans med dina sju enhetschefskollegor i verksamhetschefens ledningsgrupp, där vi tillsammans arbetar med att utveckla stödfunktionerna och aktivt leder arbetet med tjänsteutveckling. Det kräver nya arbetssätt med större inslag av digitalisering och utvecklade samarbeten såväl internt som tillsammans med andra aktörer regionalt och nationellt.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en akademisk utbildning inom ett för tjänsten relevant område, såsom t.ex. HR, ekonomi, alternativt motsvarande kunskap förvärvad genom annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har grundläggande kunskaper om gällande avtal och lagar som finns inom löneområdet, inklusive pension och AFA-försäkringar
Har flerårig aktuell chefserfarenhet inom HR, gärna inom löneområdet
Har god erfarenhet av verksamhetsområdet lön och pension och en mycket god förståelse för flödet inom hela verksamhetsområdet
Har erfarenhet av att leda och driva förändrings-, utvecklings- och implementeringsarbete inom tjänstens beskrivna områden med goda resultat
Har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Har B-körkort då resor ingår i tjänsten
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av att leda rekryterings- och/eller kompetensutvecklingsverksamheter
Har genomgått ledarskapsutbildning
Har mycket goda kunskaper inom arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal samt är mycket väl insatt i skattelagstiftning och arbetsmiljöfrågor
Har mycket goda kunskaper inom för oss gällande kollektivavtal
Har dokumenterad erfarenhet av att arbeta på övergripande nivå med frågor inom lönebildning i en stor organisation alt har erfarenhet av att leda en enhet med löne- och pensionshantering i en större organisation
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Stabil
Samarbetsförmåga
Helhetssyn
Ledarskap
Utvecklingsinriktad
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
