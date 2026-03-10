Enhetschef till enheten för Hr och kansli, Äldreförvaltningen
2026-03-10
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Äldreförvaltningen ansvarar för kommunövergripande frågor rörande äldreomsorg, samt för att i dialog med stadsdelsnämnderna samordna, utveckla och följa upp äldreomsorgen i staden.
2050 har antalet stockholmare över 65 år fördubblats jämfört med idag.
Äldreomsorgens kvalitet ska öka, fler äldreboenden byggas, digitaliseringens möjligheter tas tillvara, medarbetarna bli fler och kunna mer. Mycket av detta samordnar och leder äldreförvaltningen, Stockholms stads fackförvaltning för äldreomsorgen.
För att möta behoven av utveckling för äldreomsorgen stärker äldreförvaltningen med flera nya chefer som tillsammans med erfarna medarbetare ser detaljerna i det strategiska och det strategiska i detaljerna. Stockholms stad ska inte följa äldreomsorgens utveckling, Stockholms stad ska leda den.
Vill du ta nästa steg i din karriär och kombinera din specialistkompetens med ett första chefsuppdrag? Nu söker vi en enhetschef till Hr- och kanslienheten på äldreförvaltningen i Stockholms stad - en roll för dig som är trygg i din profession och nyfiken på att bredda ditt uppdrag. Hos oss får du arbeta i en fackförvaltning där beslutsvägarna är nära och du bidrar till att utveckla äldreomsorgen i hela Stockholm. Du leder en enhet med starkt medarbetarskap och hög kompetens, samtidigt som du själv är operativ i din profession.
Välkommen till oss
Äldreförvaltningen har cirka 170 medarbetare och består av fyra avdelningar; Stockholms trygghetsjour, avdelningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor, avdelningen för digitalisering och IT och administrativa avdelningen.
Administrativa avdelningen arbetar förvaltningsövergripande med att ge stöd och utveckla processer inom HR, ekonomi, verksamhetsplanering, nämnd, juridik, upphandling och inköp, registratur och arkiv, lokalfrågor samt förvaltningsövergripande administration.
Avdelningen kommer fr o m 1 september att bestå av två enheter som leds av varsin enhetschef. Enheten för HR och kansli samt enheten för ekonomi och inköp.
Vi erbjuder
Ett spännande och utvecklande uppdrag som bidrar till samhällsnytta. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, vinter- och sommararbetstid samt flextid, och du arbetar i nyrenoverade lokaler nära Älvsjö station. Distansarbete kan förekomma när verksamheten tillåter, samtidigt som arbetet i huvudsak är förlagt till kontoret där vi tillbringar större delen av vår arbetstid tillsammans.
Din roll
Som enhetschef i denna roll leder du en enhet med sex självständiga och engagerade medarbetare med uppdrag inom verksamhetsområdena HR, nämnd, registratur, juridik, lokaler och administration. Du har personal- budget- och arbetsmiljöansvar samt ansvarar för att driva, utveckla och följa upp arbetet inom dina områden i enlighet med verksamhetsområdets och avdelningens mål.
Utifrån din erfarenhet och bakgrund inom HR eller kansli, ingår att arbeta operativt med egna leveranser inom din profession. Du leder genom ett aktivt och tillitsbaserat medarbetarskap där du tar tillvara kompetens, skapar tydlighet och ger mandat. Med ett helhetsperspektiv planerar du enhetens långsiktiga inriktning och säkerställer att utvecklingen möter förvaltningens samlade behov.
Du rapporterar till avdelningschef och bidrar aktivt i avdelningens ledningsgrupp, som består av avdelningschef, en enhetschefskollega och en verksamhetsutvecklare.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
• akademisk examen inom HR, juridik, offentlig förvaltning alternativt annan relevant högskoleexamen som vi bedömer likvärdig
• aktuell erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation, med fördel kommunal
• flerårig arbetslivserfarenhet inom HR med goda kunskaper i arbetsrättslig lagstiftning och/eller arbetslivserfarenhet från kansliverksamhet såsom till exempel jurist, nämndsekreterare, registrator med goda kunskaper i förvaltningsrättslig lagstiftning
• mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av samordning inom ett eller flera för tjänsten relevanta verksamhetsområden
• erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete, verksamhetsuppföljning och kvalitetsarbete
• erfarenhet av arbete i Stockholm stad.
Personliga förmågor och färdigheter
Du är en kommunikativ ledare som bygger engagemang och goda relationer genom trygghet, tydlighet och prestigelöshet. Din förmåga att strukturera, prioritera och organisera arbete effektivt kombineras med ett strategiskt och målinriktat förhållningssätt - där utveckling av processer och verksamheten står i centrum.
Som chef är du en möjliggörare som skapar förutsättningar för medarbetarnas och verksamhetens framsteg. Du har lätt för samverkan, både internt och externt, och anpassar dig när mål eller förutsättningar förändras. Med ett brett perspektiv och fokus på resultat driver du utveckling genom samarbete, nätverkande och gemensamma insatser.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Din ansökan och rekryteringsprocessen
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Ansökan ska vara på svenska.
I denna rekryteringsprocess kommer arbetspsykologiska tester att användas.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
