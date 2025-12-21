Enhetschef till enheten för förebyggande arbete
2025-12-21
Är du en coachande, erfaren och tillitsfull ledare som brinner för socialt arbete med barn och deras familjer? Här får du vara med och fortsätta utveckla den framtida socialtjänsten i Eskilstuna.
Socialförvaltningens förebyggande enheter är socialtjänstens första linje som möter barn, unga och deras föräldrar utanför kontoret. Vi arbetar relationsskapande och nära medborgare och samarbetsparter. Målet är att förebygga att barn och familjer hamnar i utsatta situationer. Det gör vi med stöd av icke behovsprövade insatser som rådgivning, stödsamtal och gruppverksamhet. Förebyggande enhet 1 har fokus på barn 0-12 år och deras föräldrar. På enheten finns familjevägledare, förebyggande socialsekreterare samt barn-och föräldragruppssamordning.
Vi arbetar med områdesbaserade insatser, gruppverksamhet och öppna stödformer som gör det enkelt för familjer att få hjälp i tid. Detta betyder arbete på familjecentraler, skolor och mötesplatser. Vårt uppdrag är att sänka trösklarna till socialtjänsten och skapa tillit hos dem vi möter. Vi utvecklar metoder och modeller för tidiga insatser och arbetar aktivt för att nå barn och föräldrar i deras vardagsmiljöer.Publiceringsdatum2025-12-21Arbetsuppgifter
Som enhetschef leder du ett engagerat team av socialarbetare som arbetar förebyggande och främjande. Du har personalansvar för teamledare och medarbetare, totalt 23 personer. Tillsammans utvecklar ni arbetssätt för att identifiera behov, erbjuda stöd och stärka föräldrar i deras föräldraskap liksom att genomföra gruppaktiviteter för barn. Förvaltningen har ett systemteoretiskt förhållningsätt och genom att arbeta med nätverk och exempelvis modeller som Signs of Safety leder du detta arbete på enheten.
Du samverkar nära med skolor, förskolor, kultur- och fritidsförvaltningen, föreningsliv och andra aktörer för att skapa helhetslösningar för barn och familjer. Partnerskapet med enhetschefskollegan på Förebyggande enhet 2 är centralt ni leder tillsammans och bygger broar mellan olika verksamheter. Du är också en del av ledningsgruppen för område förebygg, där vi tillsammans driver utvecklingen av en lättillgänglig socialtjänst i riktning mot icke behovsprövade insatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare med gedigen kunskap om socialt arbete med barn och familjer. Du har:
* Socionomexamen eller motsvarande som uppfyller Socialstyrelsens behörighetskrav.
* Erfarenhet av förebyggande eller behandlande arbete med barn och föräldrar.
* Förmåga att leda med närvaro, coachning och tillit.
* God vana av samverkan och nätverksbyggande.
* Erfarenhet av en arbetsledande roll.
Om du vill vara med och skapa bättre förutsättningar för barn och familjer i vårt samhälle är du varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
