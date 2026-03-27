Enhetschef till enheten för Ekonomi och inköp, Äldreförvaltningen
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Äldreförvaltningen ansvarar för kommunövergripande frågor rörande äldreomsorg, samt för att i dialog med stadsdelsnämnderna samordna, utveckla och följa upp äldreomsorgen i staden.
2050 har antalet stockholmare över 65 år fördubblats jämfört med idag.
Äldreomsorgens kvalitet ska öka, fler äldreboenden byggas, digitaliseringens möjligheter tas tillvara, medarbetarna bli fler och kunna mer. Mycket av detta samordnar och leder äldreförvaltningen, Stockholms stads fackförvaltning för äldreomsorgen.
För att möta behoven av utveckling för äldreomsorgen stärker äldreförvaltningen med flera nya chefer som tillsammans med erfarna medarbetare ser detaljerna i det strategiska och det strategiska i detaljerna. Stockholms stad ska inte följa äldreomsorgens utveckling, Stockholms stad ska leda den.
Vill du ta nästa steg i din karriär och kombinera din specialistkompetens med ett första chefsuppdrag? Nu söker vi en enhetschef till enheten för Ekonomi och inköp på äldreförvaltningen i Stockholms stad - en roll för dig som är trygg i din profession som senior upphandlare och nyfiken på att bredda ditt uppdrag. Hos oss får du arbeta i en fackförvaltning där du bidrar till att utveckla äldreomsorgen i hela Stockholm. Du leder en enhet med hög kompetens, samtidigt som du själv är operativ i din profession.
Välkommen till oss
Äldreförvaltningen har cirka 170 medarbetare och består av fyra avdelningar; Stockholms trygghetsjour, avdelningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor, avdelningen för digitalisering och IT och administrativa avdelningen.
Administrativa avdelningen arbetar förvaltningsövergripande med att ge stöd och utveckla processer inom HR, ekonomi, verksamhetsplanering, nämnd, juridik, upphandling och inköp, registratur och arkiv, lokalfrågor samt förvaltningsövergripande administration.
Avdelningen kommer fr o m 1 september att bestå av två enheter som leds av varsin enhetschef. Enheten för Ekonomi och inköp samt enheten för HR och kansli.
Vi erbjuder
Ett spännande och utvecklande uppdrag som bidrar till samhällsnytta. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, vinter- och sommararbetstid samt flextid, och du arbetar i nyrenoverade lokaler nära Älvsjö station. Distansarbete kan förekomma när verksamheten tillåter, samtidigt som arbetet i huvudsak är förlagt till kontoret där vi tillbringar större delen av vår arbetstid tillsammans.
Läs mer om att vara chef i Stockholms stad här.
Hälsning från chef
Jag heter Erika Cederlöf och blir din närmaste chef. På vår arbetsplats strävar vi tillsammans efter att alla ska känna sig trygga, engagerade och delaktiga. Jag tror på tydlighet, tillit och att vi vågar utmana och tänka nytt. Du blir del av en avdelning och en ledningsgrupp som drivs av engagemang och omtanke för de vi är till för och för varandra. Välkommen!
Din roll
Som enhetschef ansvarar du för att leda en enhet med fem självständiga och engagerade medarbetare inom ekonomi, upphandling, inköp samt administration av stadsbidraget äldreomsorgslyftet. I uppdraget ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar samt att driva, utveckla och följa upp verksamheten i linje med enhetens, avdelningens och förvaltningens mål.
Du bidrar operativt med din kompetens och erfarenhet i upphandling genom handfast stöd till förvaltningens chefer och medarbetare. Arbetet omfattar också att stärka förvaltningens förmåga inom upphandling och avtalsuppföljning genom att utveckla processer och arbetssätt.
Du rapporterar till avdelningschef och bidrar aktivt i avdelningens ledningsgrupp, som består av avdelningschef, en enhetschefskollega och en verksamhetsstrateg.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
• avslutad eftergymnasial utbildning inom upphandling alternativt annan relevant utbildning som bedöms likvärdig
• flerårig aktuell erfarenhet av arbete som upphandlare i offentlig verksamhet, med fördel kommunal
• mycket goda kunskaper om lagen om offentlig upphandling och förståelse för hela upphandlingsprocessen
• god förmåga att uttrycka dig på svenska, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• utbildning inom ekonomi
• erfarenhet av arbete inom ekonomi
• erfarenhet av arbete med stadsbidrag
• utbildning inom ledarskap
• erfarenhet av samordning av verksamhet och/eller personal
• erfarenhet av arbete i Stockholm stad.
Personliga förmågor och färdigheter
Du är en kommunikativ ledare som genom lugn, tydlighet och prestigelöshet skapar förutsättningar för trygghet, engagemang och delaktighet. Din förmåga att strukturera, prioritera och organisera arbete effektivt kombineras med ett strategiskt och målinriktat förhållningssätt. Du har god förmåga att samarbeta och samverka och antar ett flexibelt förhållningssätt när mål eller förutsättningar förändras.
Du leder genom ett nära och tillitsbaserat ledarskap där du tar tillvara kompetens, skapar tydlighet, ger mandat och skapar förutsättningar för medarbetare att prestera och utvecklas. Med ett helhetsperspektiv planerar du enhetens långsiktiga inriktning och utveckling så att den möter förvaltningens samlade behov.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Din ansökan och rekryteringsprocessen
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Ansökan ska vara på svenska.
I denna rekryteringsprocess kommer arbetspsykologiska tester att användas.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1772". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Äldreförvaltningen, Administrativa avdelningen Kontakt
Erika Cederlöf, Avdelningschef erika.cederlof@stockholm.se 08-50836234 Jobbnummer
9823830