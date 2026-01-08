Enhetschef till enheten för cybersäkerhet, infrastruktur och användarstöd
2026-01-08
Som chef hos oss på Läkemedelsverket agerar du med engagemang, mod och tillit med siktet inställt på helheten och det gemensamma uppdraget. Tillsammans arbetar vi för människors och djurs hälsa - för ett bättre Sverige, idag och i framtiden.Är du en ledare med stort driv och intresse för förändring? Vi på LV:s nya IT-enhet söker en enhetschef som vill fortsätta bygga och utveckla verksamheten.
Vår verksamhet
Vi deltar i hela livscykeln från idé, arkitektur, design, utveckling, test, driftsättning till förvaltning, incidenthantering och användarstöd. Läkemedelsverkets IT-enhet består i dagsläget av cirka 115 engagerade medarbetare med olika bakgrund och kompetenser som tillsammans tar ett helhetsgrepp om myndighetens IT-behov. Enheten ingår i Verksamhetsområde verksamhetsstöd och från och med 1 januari 2026 har enheten delats i två, varvid vi nu söker en enhetschef till den del som fokuserar på cybersäkerhet, infrastruktur och användarstöd. Du ingår, tillsammans med den andra enhetschefen, i ledningsgruppen för verksamhetsområdet och rapporterar till direktören.
Vi sitter i ljusa och öppna lokaler på Uppsala Science Park med närhet till naturen och en kort promenad till centrum.Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Som enhetschef ansvarar du för att leda och utveckla enheten för cybersäkerhet, infrastruktur och användarstöd. Du har det övergripande ansvaret för IT-infrastruktur, plattformar och kommunikationslösningar, samt för att säkerställa kontinuitet och teknisk cybersäkerhet.
Rollen innebär:
• Personal- och budgetansvar för din enhet.
• Arbete i lednings- och styrgrupper där du bidrar för att takta mot organisationens övergripande mål.
• Arbete med verksamhetsutvecklingsaktiviteter i nära samverkan med andra som förbättrar våra processer och arbetsmetoder.Bakgrund
Vi söker dig som har relevant och aktuell ledarerfarenhet inom IT som chef med personal- och budgetansvar. Du har mångårig erfarenhet av arbete med IT-infrastruktur samt färdigheter i att arbeta med förändringsledning och verksamhetsutveckling. Du har även erfarenhet av att ha lett och haft medarbetaransvar för direktrapporterande chefer.
Du har även:
• En högskoleutbildning inom datavetenskap, systemvetenskap eller erfarenhet som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.
• Erfarenhet av ledningsgrupps- och styrgruppsarbete inom IT.
• Erfarenhet från statlig myndighet.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av att leda eller delta i större IT-projekt.
• God kunskap om upphandlingsprocesser och leverantörsstyrning i större projekt.
Dina personliga egenskaper
Du som söker är en engagerad och utvecklingsinriktad ledare, som är van att i dialog med dina medarbetare och chefskollegor verka för förändring och utveckling. Du har förmågan att inspirera och entusiasmera andra och i nära samverkan med verksamheten leda mot en klar målbild. Du arbetar med helhetsperspektiv, på ett prestigelöst och lyhört sätt, och visar tillit till dina medarbetare. Du är intresserad av människor och har god förmåga att kommunicera och skapa goda relationer. Du kan också, om så behövs, vara tydlig och fatta utmanande beslut. Arbetsuppgifterna kräver vidare att du är bekväm med att på ett förtroendeingivande sätt företräda din verksamhet, såväl internt i organisationen som i externa sammanhang.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Enheten för cybersäkerhet, infrastruktur och användarstöd
Diarienummer: 2.4.1-2025-105678
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta direktör Anna Tåström Forsberg. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Krister Halldin, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
(org.nr 202100-4078) Jobbnummer
9674554