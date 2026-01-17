Enhetschef till enheten för autonoma funktioner och fältrobotik
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-01-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Södertälje
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du göra skillnad genom att leda forskning, utveckling och expertstöd gällande autonoma farkoster och deras användning i samarbete med Försvarsmakten och FMV? Är du forskarutbildad, med erfarenhet av ledarskap som chef och trivs med att samarbeta med andra? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete.
Om tjänsten
Som enhetschef har du en viktig roll i att leda och utveckla vår enhet. Enheten är i en tillväxtfas och vi söker dig som vill vara med på denna resa. Du bidrar både till att bygga upp kunskap och metoder och till att dessa används på bästa sätt i verksamheten. Du medverkar i uppdragens planering och stöder projektledare och andra kollegor så att kunskap, metoder och resultat kommer till nytta hos våra uppdragsgivare i tillämpad verksamhet. I rollen skapar du goda förutsättningar för medarbetare och projektledare att nå sina mål och utvecklas i sitt arbete.
Du ansvarar för planering och resurssättning och ser till att arbetsbelastningen är hållbar samt att medarbetarna får det stöd de behöver. Du arbetar aktivt med kompetensförsörjning, både genom utveckling av befintliga medarbetare och vid rekryteringar.
I din roll som enhetschef arbetar du nära dina medarbetare, följer upp verksamheten och medverkar till kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete. Du bidrar till en positiv arbetsmiljö och verkar för en kultur där alla känner engagemang, delaktighet och arbetsglädje. Verksamheten är uppdragsfinansierad och bedrivs främst i projektform. Du har uppföljningsansvar för innehåll, kvalitet och resultat och deltar i dialoger kring granskning, leveranser och uppdragsgivarrelationer.
Du ingår i verksamhetsområdet Multidomänvärdering och rapporterar till verksamhetsområdeschefen. Tillsammans med övriga chefer bidrar du till att utveckla verksamhetsområdet som helhet.
Om enheten
Enheten bedriver forskning, utveckling och utredning beträffande ett antal olika aspekter av autonoma system. Bland annat bedrivs utveckling av autonoma farkoster med fokus på algoritmer för uppdragsplanering, styrning, navigering och farkostdynamik. Våra resultat och vår kompetens används exempelvis till expertstöd i form av underlag för värdering och anskaffning av Försvarsmaktens framtida system. Syftet med arbetet är att skatta prestanda och förmåga både hos existerande system och framtida koncept. Arbetet är baserat på vetenskaplig metod och sker både på kontor, i kontrollerad labb-miljö och genom praktiska försök. Läs mer om vad vi gör här: Försvarsteknik .
Har du den kompetensprofil vi behöver?Publiceringsdatum2026-01-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
master- eller magisterexamen med naturvetenskaplig/teknisk inriktning eller civilingenjörsexamen
fullgjord forskarutbildning (licentiat- eller doktorsexamen)
dokumenterad chefserfarenhet
mycket goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt
Vi tror att du trivs i en roll där du både leder och samarbetar. Du kommunicerar tydligt, skapar engagemang och involverar andra i processen. Du har ett strategiskt helhetsperspektiv och kan fatta beslut när det behövs, samtidigt som du lyssnar in olika perspektiv. Du arbetar för att bygga tillit, relationer och ett hållbart arbetsklimat och du är trygg i dig själv och i din profession. Vi lägger stor vikt vid att du har personliga egenskaper som bidrar till en inkluderande och utvecklingsinriktad arbetsmiljö.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
forskarexamen inom teknik eller naturvetenskap
arbetslivserfarenhet från försvarssektorn
erfarenhet av att arbeta i statlig verksamhet
erfarenhet av att leda, inrikta eller utvärdera forskningsprojekt
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 23:e januari !
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Verksamhetsområdeschef Anders Lindström. Fackliga företrädare är Staffan Lindgren (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Anders Lindström +46 0855500000 Jobbnummer
9689934