Enhetschef till enheten Cyberanläggningsteknik
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI
2025-12-22
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Är du en erfaren och kommunikativ ledare som trivs med att samarbeta med andra? Vill du göra skillnad genom att leda forskning för en tryggare värld och vara med och forma framtidens Totalförsvar? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!

Publiceringsdatum
2025-12-22

Om tjänsten
Som enhetschef har du en central roll i ledningen och utvecklingen av enhetens verksamhet. I din roll säkerställer du att enhetens arbete sker genom ett väl utvecklat självledarskap bland medarbetarna samt genom projektledare som ansvarar för de olika projekten inom enheten. Du ser till att arbetsbelastningen är hållbar för medarbetarna och att de har de resurser och stöd de behöver för att lyckas.
Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och rapporterar till verksamhetsområdeschefen. Du deltar aktivt i den strategiska planeringen och bidrar brett till utvecklingen av såväl avdelningen som verksamhetsområdet.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Cyberanläggningsteknik som tillhör Cyberförsvar och ledningsteknik . Inom verksamhetsområdet är cyberdomänen i fokus. Vi studerar både hur informationssystem och kommunikationstjänster bör skyddas, exempelvis om befintliga it-säkerhetslösningar är tillräckliga i förhållande till rådande hotbild, hur dessa bör försvaras och hur pågående angrepp ska hanteras. Forskningen har bäring på både det civilt och militärt försvaret. Verksamhetsområdet består idag av två enheter som till årsskiftet, genom delning, kommer att utökas till de tre enheterna Cyberanläggningsteknik, Förmågor i cyberdomänen och Cybersäkerhet. Varje enhet kommer att bestå av mellan 15 och 25 medarbetare.
Verksamheten vid enheten Cyberanläggningsteknik syftar till att utveckla plattformen Crate, ett ramverk och en infrastruktur för cyberanläggningar. Forskning och tillämpning inriktar sig mot tekniker och infrastruktur med ett starkt fokus mot automatisering. Enheten instansierar, driftar och förvaltar också instanser av Crate som nyttjas för övning, försök och experiment.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Du har en akademisk examen på minst masternivå inom ett fält som är relevant för cyberområdet, alternativt annan motsvarande erfarenhet som vi bedömer lämplig för tjänsten.
Du har erfarenhet av chefs-, projekt- eller produktledarroll, med fokus på att leda och utveckla grupper med expertkompetens.
Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska och förmåga att uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på dessa språk.
Du har en stark förmåga att driva verksamheten framåt på ett effektivt och konstruktivt sätt genom att leda, motivera och skapa delaktighet och engagemang för att nå överenskomna resultat.
Du är trygg i rollen som beslutsfattare och har förmåga att förklara och motivera dina beslut för medarbetarna. Du är bekväm med att leda i förändring
Du är utåtriktad och har god förmåga att skapa och behålla goda relationer både internt och externt.
Meriterande
Kompetens inom relevanta områden såsom cybersäkerhetsarbete, produktledning av komplexa tekniska system och teknisk tillämpad forskning.
Erfarenhet från arbete inom statlig myndighet, i synnerhet försvarsmyndigheter.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 11 Januari 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Emil Hjalmarsson. Fackliga företrädare är Niclas Wadströmer (Saco-S) och Anette Frid (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
