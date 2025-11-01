Enhetschef till enhet Säkerhet och Beredskap, Skånetrafiken
Skånetrafikens vision är att kunna erbjuda världens bästa resa och därigenom vara det självklara valet för skåningar. I ditt arbete på Skånetrafiken bidrar du till ett hållbart samhälle och till att Skåne blir en innovativ och attraktiv region att bo, verka och leva i. För oss handlar kollektivtrafik om så mycket mer än resor. Tillsammans med våra resenärer binder vi samman människor och platser varje dag. Tillsammans bidrar vi till en välfungerande infrastruktur som möjliggör utvecklingen av städer och regioner där människor kan bo och leva med hög livskvalitet.
Vill du bidra till ett tryggare och mer motståndskraftigt samhälle? Har du erfarenhet av strategiskt säkerhetsarbete. Då kan du vara den vi söker som enhetschef för Säkerhet och beredskap!
I samband med omorganisation har en ny avdelning, HR, säkerhet och beredskap bildats och enhet säkerhet och beredskap tillhör organisatoriskt den nya avdelningen.
Som enhetschef kommer du få vara med från start och bygga den nya enheten. På sikt tror vi att enheten kommer bestå av cirka fyra-fem medarbetare med specialistkunskap inom IT-, informations-, och säkerhetsarbete och med ansvar för samordning inom respektive område för hela Skånetrafiken. Skånetrafikens verksamhetsjour ingår också i enhet säkerhet och beredskap.Publiceringsdatum2025-11-01Arbetsuppgifter
Som enhetschef för Säkerhet och beredskap får du ett övergripande ansvar för att driva, utveckla och samordna säkerhets- och beredskapsarbetet inom förvaltningen. Du leder enheten både strategiskt och operativt och har ansvar för medarbetare, budget och arbetsmiljö. Din roll är central för att säkerställa ett systematiskt och riskbaserat säkerhetsarbete som stärker förvaltningens förmåga att hantera kriser, skydda känslig information och upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Enheten för Säkerhet och beredskap har ett stödjande, styrande och uppföljande uppdrag inom hela förvaltningen, i linje med Region Skånes riktlinjer. Det innebär att du förväntas vara en nyckelperson i det strategiska säkerhetsarbetet och bidra till samverkan både inom och utanför organisationen.
I rollen som enhetschef kommer du bland annat att:
• Leda och utveckla enhetens arbete inom säkerhet och beredskap
• Säkerställa implementeringen av ledningssystem för säkerhet och beredskap
• Driva ett systematiskt och riskbaserat säkerhetsarbete inom alla kompetensområden
• Ansvara för säkerhetsskyddet och genomföra säkerhetsskyddsanalyser
• Ansvara för risk- och sårbarhetsanalyser inom förvaltningen
• Sätta mål, ta fram strategier och följa upp resultat
Du rapporterar till avdelningschef för HR, säkerhet och beredskap. Du ingår i hens ledningsgrupp och förväntas aktivt bidra till utvecklingen av adelningen för HR, säkerhet och beredskap
I vissa frågor rapporterar du direkt till trafikdirektören och stödjer förvaltningens ledningsgrupp.
Vårt nya moderna huvudkontor i Hässleholm ger utrymme till flexibla arbetssätt och tvärfunktionella möten. Här arbetar du aktivitetsbaserat och väljer arbetsstation utifrån dina behov för stunden. Du har möjlighet att fördela arbetsveckan mellan distansarbete och arbete på plats. Vårt huvudkontor ligger i anslutning till centralstationen. Hit reser du enkelt med tåg eller buss från hela Skåne.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller annan eftergymnasialutbildning samt kompletterande utbildningar inom säkerhet, kris och beredskapsområdet. Har du tillika genomfört grundläggande säkerhetsskyddsutbildning och/eller säkerhetsskyddschefsutbildning är det meriterande. Även ledarskapsutbildning ses som meriterande. Du har flerårig erfarenhet av arbete inom flera säkerhetsområden samt erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskydd, risk- och sårbarhetsanalyser samt ledningssystem, såväl strategiskt som operativt. Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor eller annan reglerad verksamhet med stora säkerhetskrav som till exempel, flyg, kärnkraftverk, försvarsmakten och liknande myndigheter är meriterande.
Vi ser gärna att du har erfarenhet som chef inom området men även du som har erfarenhet av att leda kvalificerat säkerhetsarbete och är van att leda medarbetare med expertkompetens i en roll som samordnare eller motsvarande, är välkommen med ansökan. Du har goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift.
Som ledare är du trygg, strukturerad och självreflekterande. Du leder med tillit och delaktighet. Vi värdesätter din förmåga att driva förändring och skapa struktur i komplexa miljöer med många intressenter. En viktig framgångsfaktor är din samarbetsförmåga och att skapa bra dialog internt men också med externa samarbetspartners. För dig är omvärlsdbevakning och att hålla dig uppdaterad inom området ett genuint intresse och en självklarhet.
I alla våra relationer är det viktigt för oss att arbeta i enlighet med Region Skånes värdegrund. I vårt arbete ska vi vara välkomnande och drivande och vi ska visa omtanke och respekt. För oss är det viktigt att du som ny kollega delar dessa värderingar. Stor vikt läggs vid ledarskapsförmåga och personlig lämplighet.
Region Skåne kan komma att genomföra säkerhetsprövning och i vissa fall registerkontroll i enlighet med bestämmelser i Säkerhetsskyddslagen, före beslut om anställning. Du kan även bli krigsplacerad i din befattning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro.
Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 470 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 6 500 serviceresor till jobbet, skolan, sjukvården, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap.
