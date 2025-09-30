Enhetschef till enhet för brukarstyrd inläggning i Kristianstad
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du utmanas och utvecklas inom en specialistpsykiatrisk verksamhet där den kliniska kompetensen och delaktigheten är hög? Enhet för brukarstyrd inläggning (BI) i Kristianstad söker sin första enhetschef.
Verksamhetsområde vuxenpsykiatri Kristianstad erbjuder specialistpsykiatrisk vård i Skånes nordöstra och sydöstra kommuner och består av cirka 380 medarbetare. Den geografiska spridningen är stor men trots det så karaktäriseras vår verksamhet av närhet och korta beslutsvägar.
Inom verksamhetsområdet arbetar vi med utveckling inom områdena OCD, självskador, ätstörningar, neuropsykiatri, beroendevård, bemötande, patientforum, psykosvård, minska tvång i heldygnsvård, meningsfulla aktiviteter inom heldygnsvård med mera. Vidare har vi ett väl fungerande samarbete internt- och externt med kommuner och andra vårdgivare samt en god samverkan oss emellan.
Brukarstyrd inläggning (BI) är en krisintervention som syftar till att förhindra allvarliga negativa händelser så som självskada eller suicidförsök alternativt att bryta en episod av försämrat mående i ett tidigt stadium. Patienten får möjlighet att skriva kontrakt med vården och därmed lägga in sig själv upp till tre dagar i taget, upp till tre gånger per månad. Patienten handhar under vårdtiden sina egna läkemedel och ska vid inskrivningen göra upp en vårdplan tillsammans med personal med målsättning för avdelningsvistelsen. BI-patienten träffar inte läkare och har inte möjlighet till medicinjusteringar under inläggningen. Enligt BI har patienten möjlighet att ha stödsamtal med avdelningspersonal cirka 20 minuter, vid två tillfällen per dygn. Brukarstyrd inläggning (BI) har funnits i Kristianstad under många år och nu hoppas vi kunna utveckla konceptet ytterligare i syfte att höja kvalitén på interventionen för patienterna.
Fram till september i år erbjöd vi brukarstyrda vårdplatser integrerat med ordinära vårdplatser på en allmänpsykiatrisk avdelning. Genom regelbunden uppföljning av BI-platserna blev det tydligt att den strukturen inte var optimal för vare sig den enskilde patienten eller enheten. För att främja tydlighet har verksamheten nu i stället öppnat upp BI-platserna på en egen avdelning. Målet är att BI-enheten ska vara tillgänglig alla dagar i veckan med kontinuerlig utvärdering för ställningstagande kring hur BI ska utvecklas vidare, det vill säga med struktur, rutiner och innehåll.
På vår arbetsplats värnar vi om en god organisationskultur och vår vardag genomsyras av Region Skånes gemensamma värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Vi söker en enhetschef med viljan och lusten att leda en personcentrerad vård!
Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Vi söker nu en enhetschef till enhet för brukarstyrd inläggning som vill vara med och både bygga upp samt utveckla vår verksamhet.
I rollen som enhetschef ansvarar du för medarbetare, ekonomi och verksamhetsutveckling. Du skapar delaktighet i målarbete och kommunicerar tydligt mål, strategi och vision. Tillsammans med dina medarbetare och övriga enhetschefer utvecklar ni verksamheten med patienten i fokus. Vidare visar du personlig omtanke, identifierar medarbetarnas styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till verksamhetens uppdrag och arbetar kontinuerligt med att utveckla dessa.
Som enhetschef ingår du i verksamhetens ledningsgrupp samt chefsgruppen. Samarbete och erfarenhetsutbyte med övriga enhetschefer är en viktig del i ditt arbete och ger dig stora möjligheter att påverka verksamhetens utveckling. Tjänsten som enhetschef är placerad i Kristianstad men då vuxenpsykiatri Kristianstad även bedriver verksamhet i Hässleholm, Ystad och Simrishamn, samt att förvaltnings- och regionövergripande aktiviteter kan ske på andra orter i Skåne, blir resor inom Skåne aktuella i tjänsten.Kvalifikationer
Du som söker har avslutad universitets-/högskoleutbildning inom området hälso- och sjukvård. Vi ser att du har tidigare ledarskapserfarenhet och/eller chefserfarenhet. Erfarenhet från psykiatrisk verksamhet är meriterande. Goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift är ett krav för tjänsten.
Som person är du ödmjuk, lyhörd och trivs med att samarbeta. För att lyckas i rollen ser vi att du är engagerad, trygg, relationsskapade och modig samt har ett stort intresse för medarbetare och verksamhet. Du är beslutsam och vågar ta snabba beslut samtidigt som du har förmåga till eftertänksamhet. Du ser det positiva i förändrings- och förbättringsprocesser, vilka du naturligt kan leda, delta i, följa upp samt utvärdera.
I din roll är du analytisk och kan arbeta såväl operativt som strategiskt utifrån ett helhetsperspektiv. Vidare har du förmågan att entusiasmera och inspirera dina medarbetare att uppnå mål och resultat. Det gör du genom din kommunikativa förmåga, där du skapar delaktighet och förståelse för det arbete som ska genomföras. Som ledare har du ett coachande förhållningssätt och drivs av att se dina medarbetare utvecklas. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras innan eventuell anställning.
Låter detta intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
