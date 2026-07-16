Enhetschef till ekonomienheten på arbetsmarknads- och socialförvaltningen
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2026-07-16
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Ref: 20261673
Socialtjänsten befinner sig i en omfattande utvecklings- och omställningsfas där nya lagkrav, förändrade uppdrag och ökade krav på styrning, uppföljning och kvalitet ställer höga krav på verksamheten. Nu söker vi en enhetschef som vill leda och vidareutveckla ekonomiarbetet i Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning. Detta är en möjlighet för dig som drivs av utveckling, förändringsarbete och ett verksamhetsnära ledarskap, där du får vara med och stärka förvaltningens ekonomiska styrning och stöd.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att leda, samordna och kvalitetssäkra förvaltningens operativa ekonomiarbete. Uppdraget omfattar planering och ledning av förvaltningens processer för budget, uppföljning och redovisning samt att säkerställa ett kvalificerat och verksamhetsnära ekonomistöd till chefer och verksamheter.
Du bidrar till utvecklingen av förvaltningens ekonomistyrning och resursfördelning för att skapa en effektiv och verksamhetsanpassad styrning. Vidare ansvarar du för att utveckla enhetens interna strukturer genom att samordna och effektivisera processer, stödsystem och rutiner. En viktig del av uppdraget är att tydliggöra roller, arbetssätt och kompetenskrav inom enheten för att säkerställa rätt förutsättningar och kompetens över tid.
Genom aktiv omvärldsbevakning identifierar du möjligheter till utveckling och förbättring och driver förändringsarbete som stärker verksamhetens förmåga att möta framtida behov. En viktig del av rollen är att bygga och utveckla nära samarbeten med verksamheter, chefer och stödfunktioner för att säkerställa ett proaktivt, samordnat och verksamhetsnära stöd.
Du har ett samlat ledningsansvar för enhetens verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Rollen är direkt underställd förvaltningens ekonomichef och du ingår i ekonomiavdelningens ledningsgrupp, där du bidrar till avdelningens och förvaltningens fortsatta utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete på ledningsnivå inom kommunal verksamhet eller annan politiskt styrd organisation. Vidare har du dokumenterad erfarenhet av chefs- och ledarskapsuppdrag med personalansvar samt erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet från socialtjänst eller andra verksamheter med liknande uppdrag och förutsättningar.
Vi söker en engagerad och utvecklingsorienterad enhetschef med ett strategiskt helhetsperspektiv och mycket goda kunskaper inom redovisning, budget och ekonomistyrning. Du är en trygg ledare som skapar engagemang, delaktighet och goda förutsättningar för medarbetare att ta ansvar och utvecklas.
Du tänker långsiktigt, ser helheten och har förmåga att omsätta strategiska mål till konkreta resultat. Som person är du strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du tar initiativ, driver utveckling framåt och har dokumenterad förmåga att leda förändringsarbete och skapa förankring i organisationen. Du omsätter idéer till handling och följer upp arbetet för att säkerställa resultat.
Vi värdesätter att du är tydlig, lyhörd och prestigelös samt har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och god samverkan med chefer, medarbetare och andra samarbetspartners. Du kommunicerar väl i tal och skrift och bidrar med positiv energi och ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Om arbetsplatsen
Tjänsten är placerad på ekonomienheten, som tillsammans med lokalenheten och inköpsenheten utgör förvaltningens ekonomiavdelning. Ekonomienheten har en central roll i förvaltningens styrning och planering och ansvarar för att säkerställa ett kvalificerat ekonomistöd till chefer och verksamheter. Enheten består av 16 medarbetare som arbetar i verksamhetsnära team med fokus på budget, uppföljning, analys och redovisning. Tillsammans arbetar vi för en god ekonomisk hushållning, hög kvalitet i ekonomiprocesserna och en rättvisande redovisning som stödjer verksamhetens mål och utveckling.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2900 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-12-14Övrig information
Rekryterande chef Johanna Elfsberg är tillgänglig för frågor 10-14 augusti.
Första intervjuer: 24, 27 & 28 augusti
Andra intervjuer: 4 & 7 september
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Tänk på att dina svar bör kunna styrkas och bekräftas i ditt CV.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261673". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Ekonomichef
Johanna Elfsberg johanna.elfsberg@malmo.se +46766235644 Jobbnummer
10003975