Enhetschef till ekonomi och kansli på Vård- och omsorgsförvaltningen
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård. Vill du vara med och bidra i en strategiskt viktig roll i en organisation som gör verklig skillnad? Har du både analytisk förmåga och ett handlingskraftigt ledarskap? Då kan det här vara ditt nästa steg.
Enheten för ekonomi och kansli består av 11 engagerade medarbetare som arbetar inom ekonomi, nämndadministration och registratur. Tillsammans utgör de en central stödfunktion i förvaltningen och är viktiga för att säkerställa en hållbar ekonomi, effektiv resursstyrning och en välfungerande administration och ärendehantering.Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef för ekonomi och kansli får du en nyckelposition i förvaltningsledningen, med direkt rapportering till förvaltningschefen. Du blir en viktig strategisk partner och rådgivare i ekonomiska och verksamhetsövergripande frågor. Tillsammans med enhetens medarbetare säkerställer du att ekonomiska processer och analyser är effektiva och tillförlitliga, samtidigt som du driver och samordnar budgetprocessen från planering och fördelning till uppföljning och analys för att resurser ska användas optimalt och främja verksamhetens mål.
Utöver det ekonomiska ansvaret leder du kanslifunktionen, vilket innebär att du säkerställer en effektiv ärendeberedning, styrdokument och administrativa processer. Ditt arbete bidrar till en välfungerande intern styrning och beslutsfattande inom förvaltningen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Leda och utveckla förvaltningens ekonomi- och verksamhetsstyrning samt säkerställa att ekonomiska processer och analysarbeten är effektiva och välfungerande.
• Ansvara för hela budgetprocessen från planering till uppföljning och analys.
• Driva utvecklingen av ekonomiska styrmodeller och processer för att stärka verksamhetens långsiktiga hållbarhet.
• Säkerställa att ekonomiska rapporter, beslutsunderlag och analyser håller hög kvalitet.
• Samordna och utveckla kanslifunktionen, inklusive ärendeberedning, styrdokument och administrativa processer.
• Säkerställa att lagkrav, riktlinjer och interna regler efterlevs inom ekonomi- och kansliområdet.
• Leda och coacha enhetens medarbetare och skapa en utvecklingsinriktad och tillitsbaserad arbetskultur.
Rollen innebär ett stort ansvar och en bredd av arbetsuppgifter som kräver både strategisk blick och operativ handlingskraft.Kvalifikationer
Vi söker dig med en relevant akademisk examen inom ekonomi, eller en annan utbildning/erfarenhet som kan bedömas likvärdig. Du har arbetat med kvalificerat ekonomiarbete på strategisk nivå och är van att hantera flera olika ekonomiprocesser. Som chef har du erfarenhet av att leda och utveckla både verksamhet och medarbetare. Erfarenhet från kommunal eller annan offentlig verksamhet är meriterande och ger dig en god förståelse för de beslutsvägar, lagar och förordningar som styr en offentlig organisation.
I rollen krävs god kommunikationsförmåga samt förmåga till helhetssyn för att kunna hantera ekonomiska frågor på både strategisk och operativ nivå i en komplex organisation. Vidare utgår du ifrån ett tillitsbaserat ledarskap där samarbete och förtroende är två viktiga delar.
Vi erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande arbete tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
