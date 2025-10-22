Enhetschef till dietistenheten, Södertälje sjukhus
Region Stockholm / Dietistjobb / Södertälje Visa alla dietistjobb i Södertälje
2025-10-22
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Södertälje
, Salem
, Ekerö
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du både specialisera dig inom din profession och samtidigt behålla bredden? Hos oss finns en lärande arbetsmiljö där du oavsett antal år i yrket kan få goda möjligheter att utvecklas.
Vi har erfarna kollegor och korta beslutsvägar vilket gör det lätt att förankra nya idéer. Flera av kollegorna har återvänt till arbetsplatsen för att de uppskattar verksamhetsområdets arbetssätt.
Hälsoprofessioner är ett brett verksamhetsområde som omfattar arbetsterapeuter, dietister, friskvårdskonsulent, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, psykolog och vårdplanerare. Våra enhetschefer har delade tjänster och är därför väl förankrade i kliniken. Verksamheten har vid två tillfällen vunnit regionens pris Gyllene Äpplet som delas ut för att uppmärksamma utvecklande initiativ både inom chef- och medarbetarledet.
Enhetschef till dietistenheten på Södertälje sjukhus:
Vi erbjuder ett spännande uppdrag som enhetschef för dietistenheten på Södertälje sjukhus där du även kommer att tjänstgöra kliniskt. Hos oss är nutritionen en självklar del av den medicinska behandlingen och tjänsten är en viktig del i arbetet med att utveckla och förbättra nutritionsomhändertagandet på hela sjukhuset. Du är en av fem dietister som ansvarar för dietisternas uppdrag som sträcker sig från akutsomatisk vård till geriatrik och palliativ vård samt ASIH och BUMM. Dietisterna arbetar i både öppen- och slutenvård och har därmed goda förutsättningar att följa patienten genom hela vårdkedjan.
Som enhetschef ingår du i Hälsoprofessionernas ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef och fyra andra enhetschefer. Du är direkt underställd verksamhetschef och har tillgång till verksamhetsstöd i form av verksamhetsutvecklare, administratör, controller, HR samt chefskollegor. Som enhetschef ansvarar du för arbetsmiljö, budget, personal och verksamhetsutveckling. Uppdraget omfattar också kvalitet, säkerhet, produktionsplanering och uppföljning. Vi tror att tjänsten kan passa både en dietist med tidigare chefserfarenhet liksom en dietist som vill pröva på chefsrollen med potential att bli en god ledare. Vi erbjuder goda förutsättningar att utvecklas i ledarskapet genom bland annat utvecklande ledarskapsprogram.
Tjänsten är delad vilket innebär ett chefs- och utvecklingsuppdrag på ca 40% och 60% klinisk tjänstgöring.
Dina personliga egenskaper:
Vi söker dig som har ett genuint intresse för ledarskap och vill utveckla dietistenheten på Södertälje sjukhus. Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll med god självinsikt och ett professionellt förhållningssätt. Du arbetar strukturerat men kan samtidigt anpassa dig och verksamheten till förändrade förutsättningar. Din samarbetsförmåga kommer bidra till att utveckla nutritionsomhändertagandet på hela sjukhuset.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Dina kvalifikationer: Publiceringsdatum2025-10-22Kvalifikationer
• Legitimerad dietist med rätt att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
• Flerårig klinisk yrkeserfarenhet.
Meriterande:
• Erfarenhet av ledarskapsuppdrag med personalansvar.
• Erfarenhet av att leda förbättringsarbete.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid. Södertälje sjukhus tillämpar 3-årigt chefsförordnande med grundanställning i professionen.
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6070". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Södertälje sjukhus, VO Hälsoprofessioner, Dietister Kontakt
Anna Bringby 08-12324651 Jobbnummer
9569156