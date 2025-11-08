Enhetschef till den kommunala primärvården - Sjuksköterskor
2025-11-08
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Vill du bli en del av den kommunala primärvården i Falkenbergs kommun? Nu har du chansen - Vi söker enhetschef för sjuksköterskeverksamheten. Rollen ingår i ledningsgrupp tillsammans med, enhetschefer för sjuksköterskor, rehab, korttidsverksamheten och trygghetsteamet samt verksamhetsutvecklare.
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet?
Som enhetschef inom den kommunala primärvården i Falkenbergs kommun har du ett helhetsansvar för att leda, planera, utveckla och följa upp verksamheten inom ditt område. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet och arbetar nära dina medarbetare i det dagliga arbetet.
Du leder genom dialog och delaktighet och verkar för ett öppet klimat där engagemang, ansvarstagande och arbetsglädje får utrymme. I uppdraget ingår att skapa goda förutsättningar för en trygg och patientsäker vård, samt att arbeta långsiktigt för kompetensutveckling och hållbar bemanning.
Du samarbetar med chefskollegor inom hälso- och sjukvården, äldreomsorg och funktionsstöd för att skapa en sammanhållen vård och omsorg med individens behov i fokus. Du ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning, politiska beslut, kommunens mål och riktlinjer.
Som enhetschef driver du utvecklings- och kvalitetsarbete inom ditt ansvarsområde och bidrar aktivt till att stärka den kommunala primärvårdens roll i omställningen till God och Nära vård. I uppdraget ingår också att säkerställa ett effektivt budget- och uppföljningsarbete, samt att föra dialog med brukare, anhöriga och samverkansparter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av ledarskap med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du har en högskoleutbildning som legitimerad sjuksköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant, samt god kännedom om den kommunala primärvården. Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete inom vård och omsorg är meriterande.
Som ledare är du tydlig, närvarande och förtroendeskapande. Du leder genom dialog och engagemang och har förmåga att skapa delaktighet och tillit i ditt team. Du är strukturerad, ansvarstagande och har lätt för att växla mellan strategiskt och operativt arbete. Du ser helheten i verksamheten och bidrar aktivt till att utveckla samarbete mellan professioner och verksamhetsområden.
Du har god kunskap om de lagar och regelverk som styr hälso- och sjukvården, samt vana att arbeta med uppföljning, kvalitet och systematiskt förbättringsarbete. Du är trygg i att fatta beslut och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har en prestigelös inställning, god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team. Du har en god förmåga att kommunicera i tal och skrift, är van vid digitala arbetssätt och använder IT som ett stöd i ditt ledarskap.
Körkort är ett krav.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen
Områdeschef HSL och Korttidsverksamheten
Ola Fischer Ola.Fischer@falkenberg.se 0346-88 63 99
