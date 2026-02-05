Enhetschef till Demensenheten i Tibro kommun
2026-02-05
Är du en modig och drivande ledare som vill vara med och utveckla ett redan nationellt uppmärksammat och prisat arbetssätt inom demenssjukdom och kognitiv svikt? Har du ett tydligt driv och lockas av möjligheten att få skapa goda levnadsvillkor för Tibros äldre? Tibro kommun söker nu en enhetschef till vår demensorganisation. Är det kanske du? Varmt välkommen med din ansökan!
Arbetet som bedrivs inom Demensenheten i Tibro Kommun är unikt och nationellt uppmärksammat. Vi arbetar på ett nytt och spännande arbetssätt där vi följer vårdtagaren genom sjukdomen. Hos oss utgör särskilt boende, korttid, hemvård och dagverksamhet en gemensam enhet, där vi hela tiden strävar efter att arbeta med individen i centrum vart man än befinner sig i sin sjukdom.
Demensenheten i Tibro kommun är uppdelad på två enheter - Bäckliden och Allégården. Vi söker nu enhetschef till Allégården som består av två områden; en hemtjänstgrupp och Allégårdens demensboende som också verkställer korttid och växelvård. Vi tar på så sätt hand om vårdtagare och närstående genom hela demenssjukdomen under ett och samma tak.
Tibro är en västsvensk kommun med drygt 11 000 invånare som präglas av engagemang och samverkan. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Här finns en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut.
Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar och skapar mervärden tillsammans!Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
I uppdraget som enhetschef för Allégården har du det operativa ansvaret för enheten som bedrivs inom Socialförvaltningens verksamhet utifrån lagar, förordningar och andra styrdokument. Enhetens resultat avseende kvalitet, måluppfyllelse och ekonomi står i fokus och du ansvarar för personal, verksamhetsplanering och ekonomi.
Du ingår i ledningsgrupp för verksamhetsområdet vård och omsorg bestående av totalt 8 enhetschefer. Ledningsgruppen leds av verksamhetschef. Du förväntas arbeta mål- och resultatinriktat samt ha förmåga att genom ditt ledarskap stimulera till samverkan, lärande och kvalitetsutveckling.
Dessutom förväntas du som enhetschef:
• Vara förtrogen med och socialtjänstens uppdrag
• Vara tydlig, synlig och närvarande ledare som är bekväm att fatta beslut och har förmåga att skapa delaktighet genom att involvera och entusiasmera dina medarbetare.
• Ha förmåga att tillvarata kompetens och engagemang för enhetens gemensamma utveckling av verksamheten
• Vara ekonomiskt medveten och använda de ekonomiska resurserna effektivt
• Ha goda kunskaper om lagar, förordningar, avtal och styrdokument
Du kommer leda, planera och följa upp verksamheten inom ditt ansvarsområde.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en erfaren ledare, har god blick för verksamheten med förmåga att åstadkomma konkreta resultat. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande chefsuppdrag inom vård- och omsorgsområdet utifrån komplexiteten i uppdraget. En viktig del är att du ser det positiva i arbetssättet och med det skapa mervärde för de äldre i Tibro.
Du har akademisk examen från högskola eller universitet som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget, eller annan utbildning och/eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
Du är strukturerad i ditt ledarskap och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du skapar engagemang och delaktighet samt planerar, organiserar, prioriterar och följer upp arbetet på ett effektivt sätt.
I vår bedömning lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna och ser gärna att du är en person som är öppen, utåtriktad, kreativ, lyhörd, lösningsinriktad samt har en god samarbetsförmåga.
Tibro kommun har valt rekryteringskanal och tackar därför vänligt men bestämt nej till att bli kontaktad av rekryteringsföretag.
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På www.livetiskaraborg.se
Ersättning

Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304422".
Arbetsgivare Tibro kommun (org.nr 212000-1660)
Arbetsplats

Socialtjänsten, Tibro kommun

Kontakt
Vård- och omsorgschef
Vård- och omsorgschef
Tor Kempe tor.kempe@tibro.se 0504-181 19
