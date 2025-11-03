Enhetschef till demensboende Syréngården
Region Gotland / Sjukvårdschefsjobb / Gotland Visa alla sjukvårdschefsjobb i Gotland
2025-11-03
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Vilka är vi?
Avdelningen för särskilt boende har ansvar för 148 demensboendeplatser, 187 särskilt boende platser samt 40 korttidsplatser.
Dessa är fördelade på 11 boenden som är utspridda på 6 platser runt om på Gotland. De olika boendena leds av totalt 17 enhetschefer samt administrativt stöd.
Syrengården har 19 platser fördelat på två plan i hus med vacker trädgård i Roma. Syrengården har till uppgift att ge vård och omsorg till personer med demenssjukdom utifrån beslut om insats enligt SoL, och HSL. Verksamheten präglas av effektivitet och god kvalitet. Enheten består av undersköterskor, legitimerad personal och boendeassistenter som arbetar i team vilket ställer höga krav på en flexibel verksamhet
Vi söker en enhetschef som ska fortsätta leda och driva enheten och utvecklingen framåt.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Som enhetschef kommer du att ha det övergripande ansvaret för enhetens utveckling, rutiner och arbetssätt samt bidra till regionens övergripande utveckling. Du har personalansvar för ca 30 medarbetare samt ekonomi och arbetsmiljöansvar. Du rapporterar till avdelningschefen, som leder äldreomsorgens ledningsgrupp, där du ingår.
Som medlem i äldreomsorgens ledningsgrupp förväntas du aktivt bidra till avdelningens utveckling och till genomförandet av beslutade arbetssätt.
Äldreomsorgen står inför betydande rekryterings- och bemanningsutmaningar, vilket ställer krav på dig och dina chefskollegor att tänka långsiktigt, samarbeta och bidra till ett förnyat arbetssätt som möter framtidens behov.
Du arbetar löpande med frågor som rör kvalitetssäkring, uppföljning av rutiner samt kontakter med brukare, anhöriga och medarbetare. Arbetet kräver både helhetsperspektiv och förmåga att omsätta beslut till konkreta resultat i vardagen.
Du samarbetar nära med övriga enhetschefer inom äldreomsorgen, särskilt med kollegorna inom team mellersta Gotland, för att skapa samsyn, gemensamma arbetssätt och goda förutsättningar för verksamhetens utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård, socialt arbete eller organisation och ledarskap. Det är meriterande om du har utbildning inom områden som ledarskap, arbetsmiljö och arbetsrätt samt demensvård och omsorg.
Kunskap om hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt socialtjänstlagen (SoL) samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav. Meriterande om du har erfarenhet som chef eller ledare, erfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård eller äldreomsorg/demensvård. Meriterande om du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation, konflikthantering och förändringsledning.
Som person är du en trygg och tydlig ledare som motiverar och engagerar andra för att nå gemensamma mål. Kommunicerar klart, skapar delaktighet och fungerar som en samordnande referenspunkt. Tar ansvar, strukturerar ditt arbete självständigt och driver processer framåt. Är stabil och lyhörd i pressade situationer, skiljer på det personliga och professionella, och relaterar till andra på ett konstruktivt sätt. Planerar, organiserar och prioriterar effektivt med fokus på resultat och tidsramar. Utöver formella krav lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaper som anses betydande för rollen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1006". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Äldreomsorg särskilt boende Kontakt
Marit Lindgren 0498204214 Jobbnummer
9586652