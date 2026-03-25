Enhetschef till delat ledarskap på Ögonmottagningen i Eskilstuna
Ögonmottagningen, Mälarsjukhuset EskilstunaPubliceringsdatum2026-03-25Om företaget
Vill du bli vår nya enhetschef/vårdenhetschef på ögonmottagningen i Eskilstuna? En av de två enhetscheferna i Eskilstuna har valt att gå vidare till annat arbete så därför söker vi nu en ny kollega till ett delat ledarskap. Ögonkliniken i Sörmland är en regionklinik med tre mottagningar. Mottagningen i Eskilstuna finns på Mälarsjukhuset. Här möter du en grupp erfarna medarbetare med en stark vilja att göra det yttersta för ögonsjukvården.
Kliniken har stora patientflöden och producerar ca 60 000 besök per år. Här arbetar vi med patienten i fokus och vi har mycket teknisk utrustning som arbetsredskap. Den kombinationen gör att arbete med ögonsjukvård är otroligt spännande! Vi har också arbetat en hel del med arbetsskiftningar. Ögonsjukvården är också ständigt under utveckling med nya tekniska lösningar och nya behandlingar.Arbetsuppgifter
Du har dagligt samarbete med din kollega i delat ledarskap men även med de andra enhetscheferna i Katrineholm och i Nyköping, då vi är en regionklinik. Du ingår i ledningsgruppen för kliniken och rapporterar till verksamhetschef. Du har ansvar för din mottagnings ekonomi, bemanning och rekryteringar samt personalansvar liksom arbetsmiljöansvar. Det innebär att du hanterar rehabiliteringsärenden, medarbetarsamtal, intervjuer, lönesättning etc. Du driver och utvecklar mottagningen framåt med dina goda ledaregenskaper som du har. Du arbetar fysiskt på plats måndag till och med fredag (dagtid). Du är tillgänglig för dina medarbetare som är då ca 25 stycken. Du förväntas arbeta kliniskt en del av tjänsten.
Din kompetens
Du är utbildad legitimerad sjuksköterska, legitimerad optiker eller ortoptist samt har erfarenhet av arbete med ögonsjukvård/ögonsjukdomar. Helst ser vi även erfarenhet av tidigare chefsuppdrag inom offentlig regi. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
T.F Verksamhetschef Kristina Ask, 070-319 89 81 kristina.ask@regionsormland.se
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på ögonkliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-04-14.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "RLSV-26-200".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING
