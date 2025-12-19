Enhetschef till dagverksamheter SoL/LSS och Resursverkstan
2025-12-19
Välkommen till Socialförvaltningen i Haparanda!
Vi arbetar för att erbjuda god vård och omsorg samt skapa förutsättningar för ett självständigt och meningsfullt liv för våra invånare. Nu söker vi en trygg, engagerad och utvecklingsinriktad enhetschef till ett av våra områden inom Socialförvaltningen.
Vill du vara med och förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Haparandaborna? Hos oss får du möjlighet att kombinera ett viktigt samhällsuppdrag med en meningsfull arbetsvardag - där vi tillsammans i teamet bygger en verksamhet som gör skillnad.
Verksamhetsområde
Resursverkstan är en mångsidig social och arbetsinriktad plattform för återbruk, praktik och personlig utveckling i Haparanda. Här arbetar personer som behöver arbetsträning eller praktik för att därefter kunna ta nästa steg ut på arbetsmarknaden, studier eller annat.
Dagverksamhet enligt SoL/LSS riktar sig till personer med biståndsbeslut på dagverksamhet. Målet är att erbjuda meningsfull sysselsättning, utveckling och social samvaro. Aktiviteterna anpassas individuellt och kan vara kreativa, praktiska eller arbetsinriktade.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Som enhetschef för dagliga daglig verksamhet SoL/LSS och Resursverkstans verksamhet arbetar du med fokus på kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. Du har ett helhetsansvar för att utveckla arbetssätt, bemötande och service utifrån vår vision, värdegrund och gällande styrdokument.
Uppdraget innebära ett nytänk då ledarskapet för dagverksamheter LSS/SoL, Resursverkstan, LSS-boenden och socialpsykiatrin är i förändring.
Du arbetar nära dina medarbetare och kollegor i ett teamorienterat ledarskap där samarbete, delaktighet och gemensamt ansvar är centralt. Du arbetar nära LSS-cheferna och skapar tillsammans en välfungerande helhet. Du har omkring 15 medarbetare som du leder, samt ett stort antal personer som har insatsen daglig verksamhet eller någon form av stödanställning inom Resursverkstan.
Du ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp tillsammans med förvaltningschef, MAS, kvalitetsutvecklare och andra chefskollegor - ett forum där vi tillsammans driver utvecklingen framåt.
Din profil
Vi söker dig som
• Har relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom, vård och omsorg, hälso- och sjukvård eller ledarskap
• Har erfarenhet av personalledning
• Är kommunikativ, strukturerad och har förmåga att skapa engagemang.
• Trivs med att arbeta både strategiskt och operativt
• Är modig, nyfiken och brinner för att hitta lösningar
Meriterande är om du har:
• Tidigare erfarenhet av ledarskap
• Erfarenhet av handledning, utbildning eller projektledning
• Arbetat i en politiskt styrd organisation
Vi erbjuder dig
• Ett stimulerande och meningsfullt chefsuppdrag
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten tillsammans med engagerade medarbetare
• Ett nära och stödjande ledarskap i en organisation med korta beslutsvägar
• Ett teamorienterat arbetssätt där vi tillsammans bygger en verksamhet med kvalitet, omtanke och utveckling i fokus
• En arbetsplats där vi värdesätter samarbete, nytänkande och respekt
Mer information om vår organisation och kommun hittar du på haparanda.se och nykommun.se (https://www.haparanda.se)
(https://www.nykommun.se/kommun/haparanda/)
