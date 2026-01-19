Enhetschef till Daglig verksamhet i Stockholm
Vi söker nu en enhetschef till Collega Södermalm och Collega Liljeholmen.
Collegas verksamhetsområde för daglig verksamhet växer och vi söker nu en enhetschef till våra dagliga verksamheter.
Collega är ett omsorgsföretag som erbjuder flera olika tjänster inom socialt arbete. Vi är övertygade om att engagemang och delaktighet tillsammans med rätt kompetens hos våra medarbetare är vägen till omsorg av hög kvalitet.
Collega erbjuder dig:
Ett meningsfullt, varierande och utvecklande arbete
Stora möjligheter att påverka ditt arbete
Nära och coachande ledarskap
Vi uppmuntrar och tar tillvara din vilja att utvecklas i din professionella roll
Dina arbetsuppgifter
Din arbetstid är förlagd i verksamheten för att möjliggöra det nära ledarskapet. Som enhetschef vid Collega är du både med i det dagliga arbetet och har en central roll i att säkerställa att den dagliga verksamheten bedrivs på ett effektivt och kvalitativt sätt. Med fokus på kundnöjdhet och personalens utveckling finns du med som ett stöd i den dagliga driften. I rollen som enhetschef är du proaktiv, flexibel och kan ställa om när det behövs.
I arbetet ingår viss administration så som att dokumentera, rapportering och upprätta skriftliga dokument.
Arbetstiden kommer i huvudsak vara på kontorstid, vardagar mellan 08.00 -17.00.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera, leda och fördela det dagliga arbetet inom verksamheten
Arbeta för att verksamheterna bedrivs i enlighet med Collegas rutiner och policy
Stötta och vägleda personalen i det dagliga arbetet.
Bedriva systematiskt kvalitets- och verksamhetsutveckling
Säkerställa att avtal, uppdrag och regelverk efterföljs
Bedriva löpande kontakt med brukare, medarbetare och anhöriga
Ekonomi och budget kopplat till verksamheten
Säkerställa beläggning utifrån budget och uppsatta mål
Representera verksamheten externt
Bygga och upprätthålla goda relationer med kunder, nätverk och beställareKvalifikationer
Högskoleutbildning såsom socionom, beteendevetare eller annan likvärdig utbildning
Tidigare chefserfarenhet av arbete inom vård- och omsorg
Mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal och skrift
Kunskap och färdigheter:
God kunskap om gällande lagstiftning och riktlinjer inom social omsorg.
God förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt
God förmåga att planera, organisera och prioritera arbetsuppgifter
God samarbetsförmåga och social kompetens.
God datorvanaDina personliga egenskaper
Självständig: Du tar egna initiativ och driver ditt arbete framåt.
Flexibel: Du anpassar dig lätt till förändringar och kan hantera oväntade situationer.
Ansvarstagande: Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Lösningsorienterad: Du ser möjligheter och hittar kreativa lösningar på problem.
Du ska vara trygg och stabil i situationer som kan vara stressande. Du ska vara ansvarsfull och själva kunna strukturera ditt arbete. Du ska ha social kompetens, kunna samarbeta med andra och ta ansvar för din arbetsmiljö. Du ska ha en pedagogisk insikt om människors olika förutsättningar och kunna anpassa ditt sätt att kommunicera därefter. Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete med målgruppen och vi ser gärna att du har kunskaper om relevanta pedagogiska metoder och arbetssätt så som MI, Lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetsplatsen är belägen på Södermalm och i Liljeholmen.
Tjänstgöringsgrad: Heltid, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställningSå ansöker du
Ange referens EC2026 i din ansökan.
Då vi rekryterar löpande är du välkommen med din ansökan under hela ansökningstiden. Du är välkommen att läsa mer om Collega på vår hemsida https://collega.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EC2026". Omfattning
