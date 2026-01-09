Enhetschef till Daglig verksamhet enligt LSS i Eslövs kommun
Att leda daglig verksamhet enligt LSS är att ta ansvar för mer än en verksamhet. Det handlar om att skapa struktur, sammanhang och mening i människors vardag, i nära samspel med andra insatser runt individen.
Just nu befinner vi oss i ett skede där daglig verksamhet utvecklas vidare. En översyn av chefstäthet och organisation pågår, vilket innebär att du som kliver in i rollen får möjlighet att påverka både uppdragets innehåll och hur ledarskapet formas framåt.
Vi söker nu en enhetschef som vill ta ett tydligt, närvarande och tillitsfullt ledarskap i en verksamhet där samarbete, helhetssyn och kvalitet är avgörande.
Ditt uppdrag
Som enhetschef ansvarar du för att leda, fördela och utveckla arbetet inom daglig verksamhet enligt LSS.
Med ett strukturerat och tillgängligt ledarskap har du ansvar för:
• personal, arbetsmiljö och ekonomi
• att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och beslut
• att kvalitet, delaktighet och trygghet genomsyrar verksamheten
• Du leder en geografiskt utspridd verksamhet och skapar närvaro genom tydlighet, relation och förtroende.
• I uppdraget ingår även:
• systematiskt arbetsmiljöarbete
• aktivt kvalitetsarbete
• samverkan med brukare, anhöriga, ställföreträdare och andra samverkansparter
• ansvar för verksamhetens lokaler, inklusive kontakter med fastighetsägare, leverantörer och interna funktioner
Din erfarenhet
Vi söker dig som har:
• relevant utbildning eller motsvarande erfarenhet
• dokumenterad chefserfarenhet inom LSS funktionsnedsättning
• erfarenhet av fullt chefsansvar (personal, ekonomi och verksamhet)
• god förståelse för arbete i politiskt styrd organisation
• erfarenhet av kommunal verksamhet
Det är meriterande om du har chefserfarenhet från kommunal verksamhet.
Vem är du?
Du är en trygg chef som leder med tillit och tydlighet. Du har lätt för att samarbeta, bygger relationer och ser helheten - både för individen och för verksamheten.
Du trivs i ett sammanhang där struktur och flexibilitet behöver samexistera, och där ditt ledarskap skapar riktning och sammanhang.
Vi erbjuder
• ett meningsfullt chefsuppdrag med stort ansvar och möjlighet att påverka
• en verksamhet i utveckling där ditt ledarskap har betydelse
• stöd i ledningsgrupp och nära samarbete med verksamhetschef
• tillsvidareanställning på heltid
• möjlighet till distansarbete när arbetet tillåter
Vi kommer att hålla inledande intervjuer den 9:e och 10:e februari och uppskattar om du kan planera din kalender utifrån detta.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
