Enhetschef till Bygglovsenheten Konsultuppdrag
2025-10-31
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
, Sandviken
, Gävle
, Västerås
, Filipstad
Enhetschef till Bygglovsenheten - Konsultuppdrag
Vi söker nu en erfaren och engagerad enhetschef för ett konsultuppdrag inom bygglovsenheten i en kommun i Dalarna
Uppdraget avser att leda, utveckla och strukturera bygglovsverksamheten i nära samarbete med uppdragsgivaren. Som enhetschef får du en central roll i att säkerställa rättssäker handläggning, god service och effektiv verksamhetsstyrning.
Om uppdraget
Leda och styra bygglovsverksamheten inom aktuellt område.
Ansvara för verksamhetens planering, uppföljning och kvalitet.
Organisera och utföra uppdraget i nära samarbete med uppdragsgivaren.
Säkerställa en rättssäker, effektiv och serviceinriktad bygglovshantering.
Uppdragsperiod
8 december 2025 - 8 mars 2026, med möjlighet till förlängning månad för månad.
KravprofilPubliceringsdatum2025-10-31Utbildningsbakgrund
Högskoleutbildning inom bygg, arkitektur, samhällsplanering eller annan relevant teknisk/samhällsvetenskaplig utbildning.
Kunskap om Plan- och bygglagen (PBL) samt angränsande lagstiftning är meriterande.Erfarenheter
Minst två (2) års erfarenhet av arbete inom bygglov, fysisk planering eller liknande verksamhet.
Erfarenhet som enhetschef eller handläggare inom bygglovsområdet eller motsvarande kommunal verksamhet.
Minst tre (3) års erfarenhet som chef med budget-, personal- och verksamhetsansvar.
Erfarenhet av förändringsarbete och verksamhetsutveckling inom kommunal förvaltning är meriterande.
God kännedom om lagstiftning och myndighetsutövning inom bygglov och planfrågor.Dina personliga egenskaper
Tydlig och trygg ledare som skapar delaktighet och engagemang.
Strukturerad, kommunikativ och beslutsför med helhetsperspektiv.
God samarbetsförmåga och relationsskapande förhållningssätt.
Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!hr@nexkey.sewww.nexkey.se
