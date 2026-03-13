Enhetschef till Bup, mellanvård och ätstörningsbehandlingsteam i Kristianst
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du genom ditt ledarskap bidra till Region Skånes vision, framtidstro och livskvalitet, för alla som bor och verkar i Skåne? Som chef i Region Skåne är du en del av den offentliga sektorn och kraften i ledarskapet hittar vi i samarbeten med chefskollegor och närmaste chef. Tillsammans med dina medarbetare skapar du engagemang, når resultat och driver utveckling.
Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Skåne är ett verksamhetsområde med cirka 600 medarbetare. Verksamhetsområdet är uppdelat i sex områden; Lund, Malmö, Kristianstad, Helsingborg, En väg in/Första Linjen samt heldygnsvård som även innefattar våra specialteam. Respektive område leds av en områdeschef. Bup område Kristianstad bedriver psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Kristianstad, Hässleholm och Ystad. Därtill finns våra mellanvårdsenheter i Kristianstad respektive Ystad. Det finns en enhetschef på varje ort.
Mellanvården inom Bup Skåne har som uppdrag att utreda och behandla patienter (och familj/närstående) som inte behöver heldygnsvård, men samtidigt har behov av mer resurskrävande insatser än vad öppenvården kan erbjuda. Vi samverkar mycket både internt och externt, främst med skola, socialtjänst och habiliteringen för barn och ungdomar.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne
Annonserad tjänst avser uppdrag som enhetschef på 50 procent med ansvar för knappt 20 medarbetare på mellanvårdsenheten i Kristianstad. Resterande del av tjänsten innebär kliniskt arbete, projektledning och/eller annat utvecklingsarbete som är relevant för verksamheten.
Som chef som leder medarbetare tar du din verksamhet i förväntad riktning mot verksamhetens mål. Dina medarbetares engagemang är avgörande för framgång i ditt uppdrag och du värdesätter att coacha, ge feedback, utvärdera prestation, främja samarbete och skapa ett gott arbetsklimat. Tillsammans med dina medarbetare utvecklar du verksamheten genom effektiva arbetssätt med hög kvalitet och följer upp kontinuerligt för lärande och vidareutveckling. Du har arbetsgivar- och ledningsansvar som omfattar medarbetare, verksamhet och ekonomi.
Som enhetschef arbetar du både självständigt och tillsammans med enhetschefskollegor och med kunniga medarbetare. Det är av stor vikt att du identifierar dina medarbetares styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till uppdraget. Du ansvarar för den dagliga driften där du leder och fördelar arbetet på enheterna samt arbetar proaktivt så att resurserna används på ett optimalt sätt. Därutöver organiserar och driver du verksamheten på ett strukturerat och resultateffektivt sätt i dialog med och med stöd från områdeschef och kollegor. Du ingår i ledningsgruppen för område Kristianstad och är en tydlig representant för ledning och verksamhet i olika mötes- och samverkansforum. I din roll rapporterar du direkt till områdeschefen.
Bup i Skåne är inne i en spännande utvecklingsfas och som enhetschef hos oss är du självklart med och bidrar till den fortsatta utvecklingen. Du har stöd från ledningsgrupp, områdeschef, HR-partner, controller, administratör med chefsstödsuppdrag och enhetschefer på de andra enheterna. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är engagerad och vill både utveckla medarbetare och verksamhet. Du tycker att det är viktigt med delaktighet, samtidigt som du har integritet och kan ta beslut utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Därtill har du god förmåga att tydliggöra och kommunicera visioner, värdegrund, mål och strategier. För ett framgångsrikt samarbete tänker vi även att du är en positiv person som vill vara med och bidra till arbetsglädje. Som ledare på Bup är du handlingskraftig, strukturerad och positiv till förändringsarbete. Du kan kommunicera och samarbeta med medarbetare, enhetschefen för mellanvårdsenheten i Ystad, ledningsgrupp, andra verksamheter och vårdgrannar inom upptagningsområdet med flera. Eftersom vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet samt att du är stabil och trygg i din yrkesroll.
Vi söker dig som har:
• högskoleexamen inom vad arbetsgivaren bedömer som relevant yrkesområde
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Vid legitimationsyrke krävs språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala
• goda datorkunskaper
• erfarenhet av arbete i ledande positioner och utbildning inom ledarskap
• erfarenhet av barnpsykiatriskt arbete med utredning och behandling alternativt arbete inom vuxenpsykiatrin
• erfarenhet av samverkansarbete alternativt kännedom om interna/externa samverkanspartners såsom HVB, SiS.
Chefer i Region Skåne förväntas föregå med gott exempel genom att själv omsätta Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt i praktisk handling. Det innebär att ledarskapet ska präglas av tillit, helhetssyn och ständig utveckling. Du är pålitlig, agerar med integritet och ödmjukhet, främjar dialog och inkludering samt skapar förutsättningar för engagemang.
