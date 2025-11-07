Enhetschef till Bostad med särskild service Stadsområde Sydväst
Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Är det du som skapar stolta medarbetare? Vi söker nu två engagerade och trygga enhetschefer som vill vara med och göra verklig skillnad i människors liv.
I denna roll får du ansvar för tre verksamheter inom BmSS som riktar sig till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Verksamheten omfattar cirka 25 medarbetare inkluderat stödpedagog med pedagogiskt ansvar. Ditt uppdrag blir att leda, utveckla och skapa förutsättningar för att våra brukare ska få ökad delaktighet och inflytande i sina liv. I ditt uppdrag ingår ansvar för budget, personal- och arbetsmiljö, samt verksamhetsutveckling. Facklig samverkan är också en viktig och naturlig del av rollen.
Som enhetschef får du ett spännande och meningsfullt uppdrag inom Förvaltningen för funktionsstöd, där vi arbetar med att möta behoven hos personer med olika typer av funktionsvariationer. Tillsammans bidrar vi till att skapa ett inkluderande samhälle. Du blir en del av en engagerad och sammansvetsad ledningsgrupp med 12 andra enhetschefer samt 1 metodutvecklare och 1 bemanningscontroller.
Samarbete, dialog och omtanke står i fokus. Här hjälps vi åt att skapa de bästa förutsättningarna både för våra brukare och våra medarbetare.
Varmt välkommen med din ansökan, till att bli del av vårt roliga och viktiga arbete!Kvalifikationer
Vi söker dig som har en 3-årig högskoleutbildning med social eller beteendevetenskaplig inriktning, eller motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig.
Du har chefserfarenhet, som inneburit ansvar för budget, personal samt verksamhetsutveckling. Verksamhetsområdet verkställer fattade beslut inom socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till funktionsnedsatta (LSS), därför behöver du ha god kunskap kring dessa lagar.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och om du besitter kunskap om Göteborgs stads styr- och kvalitetsverktyg så ses det som ett plus. Det är en fördel om du har erfarenhet från arbete inom funktionshinderområdet eller om du har kunskap om neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar.
Vi söker dig som har en god förmåga att förstå och bemöta andra människor med respekt, omtanke och lyhördhet. Du är uppmärksam på andras behov och känslor, och möter varje situation med ett öppet sinne. När du ställs inför motgångar ser du det som en möjlighet till utveckling och lärande. Med trygghet i sociala sammanhang står du stadigt även när du behöver förmedla svåra besked, och du backar upp beslut som fattats.
Du trivs med att samarbeta och bidrar till en positiv arbetsmiljö genom att lyssna in, visa engagemang och arbeta mot gemensamma mål.
Du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och hur din insats påverkar andra delar av organisationen. Du samverkar gärna i övergripande frågor. Du väger in olika perspektiv, tar till dig information från flera håll och har förmågan att anpassa idéer så att de skapar värde för just din verksamhet.Övrig information
Intervjuer kommer att genomföras digitalt den 1, 3 och 4 december.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Bifoga studieintyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/17". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Josefin Duveskog josefin.duveskog@funktionsstod.goteborg.se 031-3662910 Jobbnummer
9593695