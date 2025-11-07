Enhetschef till Bostad med särskild service stadsområde Centrum
Göteborgs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2025-11-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Är det du som skapar stolta medarbetare och enheter med hög kvalitet?
Vi söker en enhetschef som vill vara med och utveckla verksamheten.
Du kommer att ansvara för tre enheter som vänder sig till personer med intellektuella-, neuropsykiatriska- och psykiska funktionsnedsättningar.
Vi sitter i trevliga lokaler vid Korsvägen och delar kontor med flera stödfunktioner. Generellt inom vårt stadsområde ansvarar respektive enhetschef för två till tre boendeenheter och c:a 25-30 medarbetare, men det kan variera.
Som enhetschef har du övergripande ansvar för verksamheten, vilket innebär personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Du ingår i nätverk för att utveckla viktiga frågor gällande målgruppen. Du deltar även i verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. För att ge goda förutsättningar för ditt ledarskap har du stöd av stödpedagoger, verksamhetsutvecklare, metodutvecklare, ekonomi controller och HR-specialist samt schemaplanerare och bemanningscontroller.
Du rapporterar till en av verksamhetscheferna, som har ett tätt samarbete med stadsområdets tre andra verksamhetschefer. I stadsområde Centrum arbetar vi utifrån ett tillitsbaserat arbetssätt och lägger stor vikt vid samarbete och att tillsammans ta ansvar för helheten.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!Kvalifikationer
För tjänsten krävs relevant högskoleutbildning om minst tre år som till exempel beteendevetare, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Det är önskvärt att du har minst 7,5 högskolepoäng i socialrätt. Du ska antingen tidigare ha arbetat som chef med verksamhet/budget- samt personal- och arbetsmiljöansvar eller ha en chefsutbildning så som morgondagens chef eller motsvarande.
Vi ser att du har goda kunskaper om gällande lagstiftning i arbetet kring personer med olika funktionsnedsättningar. Det är även viktigt att du har god datorvana och förmåga att ta till dig nya datorsystem och har idéer om hur verksamheten kan utvecklas i en digital tid.
Det är meriterande att du tidigare har arbetat inom funktionsstödsområdet och/eller dygnet-runt-verksamhet. Har du även erfarenhet av samverkan inom offentlig verksamhet ser vi det som positivt.
Vi söker dig som har förmåga att delge information på ett tydligt sätt och du kan anpassa din kommunikation utefter situation och mottagare. Därav ser vi att du kan uttrycka dig obehindrat i tal och skrift på svenska.
Du har även förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.
Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov.Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Intervjuer kommer att ske digitalt via teams:
Måndag 1 december och Fredag 5 december.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/48". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Anette Jansson, Verksamhetschef anette.janson@funktionsstod.goteborg.se 031-3659329 Jobbnummer
9592806