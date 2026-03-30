Enhetschef till bostad med särskild service Nordost 3
2026-03-30
Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och bygga upp ett boende med inriktning socialpsykiatri och samsjuklighet? Då är du välkommen att söka till vår ledningsgrupp nordost 3 som har inriktning målgrupperna psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet.
Tjänstens placering är inom förvaltningen för Funktionsstöd, där du kommer att arbeta tillsammans med andra enhetschefer som har ansvar för boenden med särskild service och boendestöd. Rollen som enhetschef innefattar mycket samarbete med andra delar av verksamheterna som exempelvis hälso- och sjukvård och myndighet. Din placering blir på områdeskontoret på Angereds torg 9.
Boendet kommer att färdigställas och startas upp under 2026. Du kommer att starta upp en enhet med åtta lägenheter. Målgruppen är personer med psykiska funktionsnedsättningar och kan ha samsjuklighet med skadligt bruk och beroende. Byggnationen planeras genomföras under 2026 vilket innebär att du som enhetschef kommer att få planera och genomföra uppstart av denna enhet under året samtidigt som du driver ett befintligt Bostad med särskild service. Den befintliga enheten är förlagd i samma stadsområde och har behov av ny ordinarie enhetschef.
Som enhetschef har du övergripande ansvar för verksamheten innefattande personal, ekonomi och arbetsmiljö, samt arbetar i gemensamma nätverk för att utveckla viktiga frågor gällande målgruppen. Du deltar även i verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. För att ge goda förutsättningar för ditt ledarskap har du stöd av verksamhetsutvecklare, metodutvecklare, stödpedagoger, ekonom och HR-specialist.
Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i ledningsgruppen tillsammans med femton chefskollegor, som har ansvar för andra boenden och boendestöd i området. Hela ledningsgruppen träffas varje vecka, och därtill ingår enhetscheferna i flera olika forum utifrån utvecklingsområden.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleexamen inom beteendevetenskap, social omsorg, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. För tjänsten så så ser vi det som meriterande om du har minst 7,5 högskolepoäng inom socialrätt.
Det är nödvändigt att du har goda kunskaper om gällande SOL och LSS i arbetet kring personer med olika funktionsnedsättningar och meriterande om du har flera års erfarenhet som chef inom funktionshinder. Vi ser också gärna att du har erfarenhet inom psykiska funktionsnedsättningar och samsjuklighet.
Du behöver ha god datavana och datakunskaper och kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Önskvärt är om du har erfarenhet av sedvanliga metoder inom BmSS så som LAB, ESL, MI och AKK.
Vi ser dessutom gärna att du har erfarenhet av att starta nytt boende inom funktionshinder eller vård och omsorg. Det är också meriterande om du har bedrivit relevant utvecklingsarbete för tjänsten.
Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du motiveras av att lära dig nya saker och utvecklas. Du kommer själv med nya idéer och tar initiativ till förbättringar. Du omvärldsbevakar aktivt inom ditt yrkesområde och reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Bifoga studieintyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1611". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Pia Herbertsson 031-3679724
9826031