Enhetschef till bostad med särskild service Nordost 1
2025-08-07
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Vill du vara med och bygga upp en större autismenhet? Då är du välkommen att söka till vår ledningsgrupp i Angered.
Tjänstens placering är inom förvaltningen för Funktionsstöd och områdeskontoret är på Angereds Torg 9. Där kommer du att arbeta tillsammans med andra enhetschefer som har ansvar för boenden med särskild service och daglig verksamhet.
Boendet Knuts väg kommer att utökas med två lägenheter under 2026. Målgruppen är autism på tidig utvecklingsnivå och enheten kommer att öka från 5 hyresgäster till 7 hyresgäster i två separata byggnader. Byggnationen planeras vara färdigställd 2026 vilket innebär att du som enhetschef kommer att få planera och genomföra integrering mellan de två lägenheterna och nuvarande boende. Enheten har en helhetslösning för hyresgästerna vilket innebär personalen erbjuder daglig verksamhet i ett angränsande hus.
Som enhetschef har du övergripande ansvar för verksamheten innefattande personal, ekonomi och arbetsmiljö, samt arbetar i gemensamma nätverk för att utveckla viktiga frågor gällande målgruppen. Du deltar även i verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete. För att ge goda förutsättningar för ditt ledarskap har du stöd av verksamhetsutvecklare, metodutvecklare, stödpedagoger, ekonom och HR-specialist.
Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i en ledningsgrupp tillsammans med andra chefskollegor, som har ansvar för boenden samt daglig verksamhet i området. Hela ledningsgruppen träffas varje vecka, och därtill ingår enhetscheferna i flera olika forum utifrån utvecklingsområden.Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleexamen inom beteendevetenskap, social omsorg, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Det är även nödvändigt att du har goda kunskaper om gällande SOL och LSS i arbetet kring personer med olika funktionsnedsättningar.
Du behöver kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Positivt om du har minst 7,5 högskolepoäng inom socialrätt och erfarenhet inom autism för personer på tidig utvecklingsnivå då det är målgruppen på det här boendet. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet inom funktionshinderområdet. Dessutom ser vi det som meriterande om du har bedrivit utvecklingsarbete tidigare.
Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
Du är tydlig, får gehör för tankar och idéer och kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Samtidigt arbetar du bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Slutligen motiveras du av att lära dig nya saker och utvecklas. Du kommer själv med nya idéer och tar initiativ till förbättringar. Du omvärldsbevakar aktivt inom ditt yrkesområde och reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.
ÖVRIGT
Bifoga studieintyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Intervjuer för tjänsten kommer att ske på plats på Selma Lagerlöfs Torg 2 torsdagen 28 augusti.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
