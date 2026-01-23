Enhetschef till bostad med särskild service, inriktning psykiatri, Centrum
2026-01-23
Om Jobbet:
Är du ledaren som skapar trygga och stolta medarbetare?
Nu söker vi en enhetschef till två boenden med särskild service inom stadsområde Centrum.
Boendena riktar sig till personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och är verksamheter där närvaro och ett gott samarbete är avgörande för att vardagen ska fungera. Tjänsten är en utökning och vilka två boenden som kommer att ingå är ännu inte bestämt.
Vårt arbete tar sin utgångspunkt i varje persons individuella behov och omfattar omvårdnad, rehabilitering och motivationsarbete i vardagen.
Som vår nya enhetschef ansvarar du för cirka 25 medarbetare, fördelade på två enheter. Du rapporterar till verksamhetschef för verksamhetsområde tre i centrum och är en aktiv del av vår ledningsgrupp. Du har ett helhetsansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. I rollen ingår löpande dialog med medarbetare, planering och uppföljning av verksamhetsinnehåll samt att arbeta systematiskt med kvalitet, måluppfyllelse och utvecklingsfrågor.
Du arbetar i enlighet med stadens policys och förvaltningens ledarfilosofi: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi arbetar tillsammans, vi bryr oss och vi tänker nytt. Du förväntas också använda de system som hör till uppdraget.
Vi har trevliga kontorslokaler vid Korsvägen, där även flera av våra stödfunktioner är placerade, vilket ger goda möjligheter till samarbete och stöd i ditt uppdrag.
Om dig:
Vi söker dig som har en, för området, relevant högskoleexamen om minst tre år. Till exempel socionom, social omsorg, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Det är önskvärt om du har läst 7,5 högskolepoäng i socialrätt.
Du behöver ha arbetat som chef med ansvar för verksamhet och budget samt personal- och arbetsmiljöfrågor inom funktionsstöd, vård och omsorg eller annat relevant verksamhetsområde. Du har även erfarenhet av att arbeta enligt SoL, LSS och HSL. Du har erfarenhet av arbete med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Har du dessutom erfarenhet ifrån verksamheter som bedrivs dygnet runt, är det en fördel.
Du har en god förmåga att förmedla information och idéer på ett tydligt sätt både i tal och skrift. Du ser till att ditt budskap når fram och anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov och åsikter. Du bemöter människor med omtanke och respekt och ser motgångar som en möjlighet till lärande och utveckling.
Du trivs med att samarbeta, bidrar till ett gott arbetsklimat och har det gemensamma målet i sikte. Genom att lyssna, visa engagemang och respekt skapar du förutsättningar för ett effektivt och positivt samarbete.
Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Intervjuer för denna tjänst kommer att genomföras på Mässans Gata 8 den 12, 16 samt 19 februari.
Bifoga betyg och examensbevis under övriga filer.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningens eller stadens omställningsarbete.
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
