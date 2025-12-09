Enhetschef till biståndsenheten inom äldreomsorg
2025-12-09
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vill du vara med och utveckla äldreomsorgen i Upplands-Bro?
Som chef för biståndsenheten leder du ett engagerat team med 11 biståndshandläggare och två samordnare.
Tillsammans säkerställer ni hög kvalitet i biståndsbedömningar och insatser enligt Socialtjänstlagen.
Om uppdraget:
Uppdraget som enhetschef inom biståndsenheten äldreomsorg är ett nära och viktigt ledarskapsuppdrag. Du ansvarar för att leda verksamheten i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) samt Upplands-Bro kommuns mål och riktlinjer.
Som enhetschef blir du en nyckelperson i att driva utveckling och förändringsarbete. Genom att hålla verksamheten inom beslutad budget och optimera resursanvändningen säkerställer du att vi når våra mål på ett effektivt sätt. Vi värdesätter våra medarbetare högt - deras framgång är avgörande för verksamhetens resultat. Därför skapar du en arbetsmiljö som präglas av samarbete, engagemang och kreativitet, där teamet strävar efter att överträffa förväntningarna.
Arbetet styrs av socialtjänstlagen (SoL), vilket innebär att du leder en verksamhet som utgår från individens behov och rätt till stöd och hjälp. Du säkerställer att handläggningen sker rättssäkert och med hög kvalitet, i enlighet med lagstiftning och kommunens riktlinjer.
Äldreomsorgen står inför nya utmaningar som kräver nytänkande och anpassning. Din roll blir central i att forma framtidens arbetssätt och utveckla verksamheten för att möta dessa krav.
I ditt ansvarsområde ingår bland annat:
Arbetsleda den dagliga verksamheten samt handleda och stödja medarbetare.
Ansvara för personal, arbetsmiljö och verksamhet samt driva processer och projekt inom området.
Säkerställa att verksamheten följer lagar, regler och riktlinjer.
Aktivt driva det systematiska kvalitetsarbetet och bidra till kvalitetsförbättringar.
Ansvara för budget och resursplanering för enheten.
Initiera och leda förändrings- och utvecklingsarbete för att möta framtidens behov.
Främja en god arbetsmiljö och skapa förutsättningar för samarbete och delaktighet.
Representera enheten i interna och externa sammanhang samt samverka med andra aktörer.
Som enhetschef rapporterar du direkt till avdelningschefen och ingår i ledningsgruppen äldre-och omsorgsavdelningen.
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning som socionomutbildning, jurist eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Aktuell erfarenhet av myndighetsutövning inom äldreomsorg.
Erfarenhet av att arbeta som ledare och med personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar tillsammans med budgetansvar.
Goda kunskaper om de lagar och regler som reglerar biståndsbedömningen inom äldreomsorgen.
Erfarenhet av att arbeta inom politiskt styrd verksamhet.
God förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du en tydlig och stabil ledare som är bra på att ge medarbetare rätt förutsättningar för att lyckas i sina uppdrag. Det gör du genom ett nära och närvarande ledarskap och genom att vara tillgänglig för medarbetarna. Du är också resultatinriktad har förmåga att se helheten samtidigt är du flexibel och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna ändras. Som enhetschef har du många olika kontaktytor, därför behöver du vara bra på att samarbeta, etablera relationer och kommunicera tydligt.
Vi erbjuder dig:
Som medarbetare i Upplands-Bro kommun har du flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens som arbetsgivare här.
Vår arbetsplats är belägen centralt i Kungsängen, två minuters gångväg från pendeltåg, bussar och allmän service, och cirka 30 minuter från Stockholm C. Här finns den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar, närhet till kollegor och stor möjlighet att vara delaktig i kommunens utveckling.
Hos oss är du aldrig ensam i ditt ledarskap. Vi satsar på ledarutveckling som ger dig stöd och inspiration i din roll, och genom vårt ledarteam får du möjlighet att dela erfarenheter och växa tillsammans med andra chefer. Tillsammans bygger vi en trygg och lärande miljö där vi stöttar varandra.
Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande uppdrag i en växande kommun, där du blir en del av ett kompetent och engagerat team med stark gemenskap och samarbetskänsla. Avdelningen har ett tydligt fokus på äldrefrågor och är stjärnmärkt samt i process för HBTQi-certifiering. Upplands-Bro är dessutom medlem i WHO:s globala nätverk som äldrevänlig kommun - en arbetsplats för dig som vill bidra med kompetens och engagemang i en inkluderande miljö.
Om rekryteringsprocessen:
Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. Urval och inledande intervjuer sker löpande under annonseringsperioden. De kandidater som bedöms uppfylla skallkraven (dvs. utbildning, kunskap och erfarenhet som efterfrågas) kommer kontaktas för nästa steg i processen.
Slutkandidater kommer att genomföra ett arbetspsykologiskt test innan de kallas till slutintervju. Samverkan är en central del av våra chefstillsättningar, vilket innebär att slutkandidater även kommer att träffa fackliga parter som en integrerad del av rekryteringsprocessen. En bakgrundskontroll av slutkandidaten utförs i samband med referenstagning.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast den 6 januari 2025.
I Upplands-Bro strävar vi efter värdigt åldrande, där individens behov sätts främst. Äldreomsorgen handlar om att ge möjlighet till självständighet och valfrihet i boende och vård. Vi sätter höga krav på kvalitet och kontinuerlig uppföljning för att säkerställa en äldrevänlig och värdig miljö.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
