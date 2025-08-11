Enhetschef till bistånd och förebyggandenheten
2025-08-11
I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag!
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
Bistånd och förebyggande verksamhet ansvarar för att, utifrån gällande lagstiftning, utreda, besluta om och följa upp beviljade insatser för personer över 65 år med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som är i behov av stöd i sin dagliga livsföring. Målet för verksamheten är en mycket väl fungerande myndighetsutövning som präglas av rättssäkerhet, god service och hög kvalité. I sektionens uppdrag ingår myndighetsutövning och förebyggande verksamhet för äldre.
Vår arbetsplats kännetecknas av gott samarbete och ett öppet klimat där vi ser varandra som viktiga resurser för att utvecklas och nå våra mål.
Vi söker nu en engagerad enhetschef till biståndshandläggarna inom enheten myndighetsutövning.
Om arbetet
Som chef i Huddinge kommun är du en förebild utifrån kommunens gemensamma värden. Som chef driver du aktivt ett förändrings- och utvecklingsarbete samt skapar förståelse och engagemang för det som behöver genomföras. Ditt ledarskap främjar ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och ser till att goda idéer tas tillvara. Som ledare följer du upp, återkopplar och ger dina medarbetare stöd och möjligheter till utveckling. Ledarskap för oss är att nå resultat och få andra med sig i arbetet.I dina arbetsuppgifter ingår att leda, organisera och utveckla verksamheten utifrån vård och omsorgsnämndens mål. Du har ett personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Likaså ansvarar du för kvalitetsutveckling, utvärdering och uppföljning. Du är underställd sektionschef och ingår i ledningsgruppen för stöd i ordinärt och särskilt boende med andra enhetschefer. Du deltar i samordningen av gemensamma lednings- och utvecklingsfrågor för nämndens målgrupper.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Är socionom.
• Har några års ledarerfarenhet av myndighetsutövning inom äldre och funktionshinderområdet.
• Är väl förtrogen med de lagar som styr verksamheten.
Chefserfarenhet med personal- och budgetansvar är mycket meriterande.
Vi vill att du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att leda, inspirera och motivera dina medarbetare och skapa utveckling. Med din struktur, stabilitet och god samarbetsförmåga strävar du mot resultat och god kvalitet i verksamheten. Vi vill att du har förmåga att se händelser i ett större sammanhang, kunna tänka långsiktigt och se direkta konsekvenser av olika beslut samt att du är prestigelös i ditt sätt att samarbeta.
Du bör ha kunskap om arbetsmiljölagen och hur det systematiska arbetsmiljöprocessen fungerar, samt kunna samverka med fackliga parter. Det är mycket meriterande om du har praktisk erfarenhet av detta från ditt tidigare arbete.
Varför Huddinge?
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. http://www.huddinge.se/formaner
Upplysningar
Frågor om tjänsten besvaras av sektionschef Helena Reuterham tel.08-535 312 41Helena.Reuterham@huddinge.se
