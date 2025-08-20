Enhetschef till biblioteken i Kortedala, Hammarkullen, Hjällbo
2025-08-20
Kulturförvaltningen verkar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Vi arbetar för en hållbar och öppen stad som sätter kulturen och konsten i centrum.
Kulturförvaltningen har cirka 800 anställda som huvudsakligen verkar inom bibliotek, kulturhus, museer och övriga kulturverksamheter.Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Genom att vara relevanta, modiga och en enad kraft, öppnar vi tillsammans världar. Vill du vara med på vår resa?
Vi söker nu en engagerad enhetschef som vill driva och utveckla våra biblioteksverksamheter i Kortedala, Hammarkullen och Hjällbo. Hos oss får du möjlighet att vara med och etablera en ny enhet i områden med socioekonomiska utmaningar där du kan vara med och göra skillnad på riktigt.
Om enheten:
Biblioteken i Kortedala, Hammarkullen och Hjällbo är samtliga viktiga mötesplatser i närområdet och har till stor del återkommande besökare, varav många barn och unga. Kortedala bibliotek har funnits i samma lokaler sedan 1959, Hammarkullens bibliotek är beläget mitt på Hammarkulletorget och Hjällbos bibliotek ligger sedan januari 2025 i nya lokaler i hjärtat av Hjällbo.
I ditt uppdrag kommer du att:
• Etablera en helt ny enhet då du har ett nyckelansvar i att bygga upp enheten Kortedala, Hammarkullen, Hjällbo som en levande och självklar del av Göteborgs biblioteksutbud.
• Tillsammans med dina medarbetare skapa en verksamhet som är relevant och engagerande. Du är med och bidrar till att våra bibliotek och kulturhus når nya målgrupper och lockar fler besökare.
• Bygga och stärka relationer både med etablerade samarbetspartners och nya aktörer, för att vi tillsammans ska skapa ett rikt och inkluderande kulturliv.
• Forma biblioteket till en självklar mötesplats för kultur, demokrati och samhällsfrågor där idéer får ta plats och människor möts.
Du bidrar också till vår interna organisationsutveckling genom att:
• Leda förändringsprocesser tillsammans med kollegor med både användarnas behov och organisationens bästa i fokus.
• Utveckla och förtydliga roller, ansvar och arbetssätt för att skapa en tydlig, effektiv och hållbar organisation.Kvalifikationer
För att vara relevant för tjänsten hos oss ser vi att du har en akademisk examen inom biblioteks- och informationsvetenskap, kulturvetenskap, humaniora eller annan utbildning som vi bedömer som relevant. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta som chef med verksamhets-, budget- och personalansvar. Du kommunicerar väl på svenska i både tal och skrift och har arbetat inom bibliotek och/eller kulturverksamhet tidigare.
Har du erfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd organisation tidigare samt med deltagardriven-/initiativbaserad verksamhet ser vi det som meriterande. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av att arbeta i ett område med stor bredd vad gäller kulturell och språklig bakgrund.
Som chef är du socialt säker och har förmågan att bygga starka relationer både inom och utanför organisationen. Du har förmågan att representera verksamheten och kommunicerar visioner och mål på ett tydligt och inspirerande sätt. Du har en utvecklingsorienterad inställning och strävar efter att förbättra verksamheten. Du är samarbetsinriktad och värdesätter teamarbete, vilket skapar en inkluderande och stödjande arbetsmiljö. Du är en driven chef som tar initiativ och arbetar målmedvetet för att uppnå både kortsiktiga och långsiktiga mål.
Vad vi erbjuder:
• En möjlighet att vara med och etablera en ny enhet.
• En möjlighet att vara en del av en engagerad arbetsgrupp där varje dag är en chans att göra skillnad.
• En tillåtande arbetsplats där vi tillsammans inspirerar varandra och vågar tänka nytt.
Vi ser fram emot att välkomna dig och få ta del av dina tankar och ditt engagemang. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Planerade dagar för intervju är: 17/9, 22/9, samt 23/9.
Planerade dagar för genomförande av tester: 7/10 eller 9/10 (testet genomförs under en heldag).
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt för att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.
Under intervjutillfället kommer vi även göra en identitetskontroll. Detta gör vi dels för att säkerställa identitet, dels för att ta reda om det är nödvändigt att kontrollera uppehålls- och arbetstillstånd. Tänk därför på att ta med dig giltig id-handling i form av pass, nationellt id-kort utfärdat av Polisen eller personbevis utfärdat av Skatteverket i kombination med körkort/id-kort. Körkort i sig räcker alltså inte som ID-handling.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272061". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Karin Fredriksson Franzén karin.fredriksson.franzen@kultur.goteborg.se 031-365 50 04 Jobbnummer
9467141