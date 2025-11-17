Enhetschef till Bergstrands Vuxenutbildning i Sundsvall
2025-11-17
Bergstrands söker ny enhetschef till vår nya vuxenutbildning i Sundsvall
Om Bergstrands
Bergstrands startade för att förändra utbildningsbranschen. Vi ville skapa utbildningar som svarar mot företagens och individernas konkreta behov och som ger våra elever viktiga jobb. Idag är vi en stabil utbildningskoncern med utbildningar i toppklass.
Bergstrands återfinns idag på åtta orter runt om i Sverige. Där bedriver vi både gymnasieutbildning, vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning
Tjänsten innebär
Ditt grunduppdrag är att leda verksamhetens personal och samordna det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten i förhållande till nationella mål. Inom Vux ansvarar du också för hantering av all administration som berör utbildningen samt har en god dialog med beställande kommuner.
Som enhetschef beslutar du om skolans inre organisation på ett effektivt sätt och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov. I din roll som enhetschef har du ekonomiskt ansvar för verksamheten samt ansvarar för att internkontroll och eventuell myndighetsutövning fungerar. Som chef inom Bergstrands formulerar du tydliga mål och arbetar aktivt för medarbetares delaktighet. Du säkerställer också en god arbetsmiljö som bygger på jämställdhet och mångfald.
Ditt ledarskap
Bergstrands söker en enhetschef som tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du arbetar målorienterat med fokus på resultat. Du samarbetar bra med andra människor, är inlyssnande samt löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Som chef är du proaktiv och drivande i utvecklingsarbetet. Du främjar nytänkande och mångfald och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling samtidigt som du utvecklar det egna ledarskapet.
Vi söker dig som kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att dina förväntningar är klara för alla berörda parter. Du tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor samt ser på sakers långsiktiga betydelse och konsekvenser.
Som enhetschef leder, motiverar och förser du andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper, skapar engagemang och delaktighet. Vi söker dig som visar tillit och förtroende för medarbetarna samt vågar delegera ansvar och beslutanderätt i organisationen.
Utbildning och kvalifikationer
Du har relevant pedagogisk utbildning och har genomfört Rektorsprogrammet.
Du har goda kunskaper i schemaläggning och tjänstefördelning. Du är väl förtrogen med skolans läroplan och har goda kunskaper kring betyg och bedömning. Du är väl insatt i regelverk avseende avtal och facklig samverkan. Som enhetschef är du väl förtrogen med systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete samt ekonomisk förvaltning.
Meriterande är arbete som studie- och yrkesvägledare samt tidigare arbete med yrkesutbildningar inom VUX eller gymnasiet.
Ansökan sker per mail på ansokan@beut.se
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: ansokan@beut.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergstrands Vuxenutbildningar AB
(org.nr 556751-2669) Arbetsplats
Bergstrands Vuxenutbildning Sundsvall Kontakt
VD
Annelee Bergstrand annelee.bergstrand@beut.se 08-6071050 Jobbnummer
9609003