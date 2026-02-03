Enhetschef till barnverksamhet social- och funktionsstödsförvaltningen
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Som enhetschef på social- och funktionsstödsförvaltningen är du första linjens chef, direkt underställd avdelningschefen, med det operativa ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. I det dagliga arbetet kommer du ansvara över verksamhetens personalplanering för att säkerställa att vår målgrupp får beviljade insatser genomförda. Genom att tillvarata medarbetarnas kompetens ska du leda, organisera, samordna och utveckla verksamheten utifrån mål och lagstiftning. Tillsammans med dina kollegor tar du ett gemensamt ansvar för helheten och förvaltningens arbete med utveckling, uppföljning och utvärdering.
Som enhetschef får du ett omväxlande och intressant arbete med stor frihet och möjlighet att driva och utveckla verksamheten. I förvaltningen eftersträvar vi ett öppet, ärligt, tillåtande och lärande arbetsklimat som du bidrar till. Du ingår i förvaltningens chefsberedskap som schemaläggs utanför ordinarie arbetstid enligt schema.
Som chef i Karlskrona kommun har du förmånen att genomföra vårt ledarutvecklingsprogram. Ledarutvecklingsprogrammet är en grundläggande utbildning i chef- och ledarskap med syfte att stärka den kunskap och kompetens som krävs för att klara uppdraget som chef och ledare i en kommunal verksamhet, skapa förutsättningar för att stödja och utveckla medarbetare i det vardagliga arbetet samt förbereda och skapa förutsättningar för att kunna leda och hantera de förändringsprocesser som ständigt pågår.
Vi söker nu en enhetschef till avdelning gemensamma insatser 2 med ansvar för Västra Mark, en barnverksamhet med korttidsvistelse och korttidstillsyn. Målgruppen är barn med NPF-diagnoser, såsom autism och intellektuell funktionsnedsättning. Vi arbetar med struktur, tydlighet och ett lågaffektivt bemötande för att skapa en trygg och utvecklande miljö för varje barn.
Inom avdelningen är det sammanlagt tio engagerade enhetschefer som arbetar med verkställigheter inom personlig assistans, bostad med särskild service LSS, särskilt boende SoL, daglig verksamhet/sysselsättning samt barn och unga. Chefsgruppen har en bred kompetens där samarbete och utvecklingsarbete är en viktig del i arbetet.Kvalifikationer
För att vara framgångsrik i rollen som enhetschef ser vi gärna att du har:
* Socionomexamen eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Tidigare chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö är meriterande.
* Erfarenhet och/eller kunskap inom barnverksamhet LSS, SoL och Barnens Behov i Centrum.
* Erfarenhet och/eller kunskap om neuropsykiatriska diagnoser, intellektuell funktionsnedsättning och autism.
* För uppdraget krävs goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
* B-körkort är ett krav.
* Som ledare är du trygg och stabil med förmågan att utifrån förvaltningens mål skapa en positiv verksamhet präglad av en god arbetsmiljö för medarbetarna och hög kvalitet i insatserna till brukarna. Uppdraget kräver att du har ekonomisk medvetenhet, god samarbetsförmåga, vågar tänka nytt och är handlingskraftig och modig.
