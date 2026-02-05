Enhetschef till barnverksamhet inom social-och funktionsstödsförvaltningen
2026-02-05
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Vi söker nu en enhetschef till avdelningen Gemensamma insatser 3 med ansvar för Klimatgatan och Norrskenet - en barnverksamhet som erbjuder korttidsvistelse och korttidstillsyn. Uppdraget omfattar även ansvar för korttidsverksamheten Kisel samt ett ärende inom personlig assistans.
Målgruppen är barn och ungamed NPF-diagnoser, såsom autism och intellektuell funktionsnedsättning. Vår verksamhet bygger på struktur, tydlighet och ett lågaffektivt bemötande, med målet att skapa en trygg och utvecklande miljö utifrån varje barns individuella behov.
Inom avdelningen finns engagerade kollegor i chefsgruppen som arbetar med verkställigheter inom personlig assistans, bostad med särskild service enligt LSS, särskilt boende enligt SoL, daglig verksamhet/sysselsättning samt insatser för barn och unga. Gruppen besitter en bred kompetens och präglas av nära samarbete, gemensamt lärande och ett aktivt utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschefen. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du arbetar nära din avdelningschef och övriga enhetschefer med kontinuerligt utvecklings-, uppföljnings- och utvärderingsarbete. Tillsammans med enhetschefskollegor har ni ett gemensamt ansvar för helheten.
Som enhetschef hos oss arbetar du verksamhetsnära, är första linjens chef och har det operativa ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö samt verkställighet av beslutade insatser. Genom att ta tillvara på medarbetarnas kompetens ska du leda, organisera, samordna och utveckla verksamheten. Kvalitetsarbete och förbättringsarbete är en viktig del av uppdraget och genom ditt ledarskap skapar du delaktighet hos medarbetarna utifrån ett målinriktat arbetssätt. I arbetet ingår även att vara enhetschef i beredskap.
Vi erbjuder dig ett dynamiskt och händelserikt arbete där du dagligen kommer att få utmana dig själv och vara del av en lärande organisation.
Som chef i Karlskrona kommun har du förmånen att få genomföra vårt ledarutvecklingsprogram. Vi vill med programmet ge våra chefer de bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb och utvecklas i sin roll. Vi strävar mot att kommunens chefer ska ha ett ledarskap präglat av tillit och samskapande, där medarbetare och chefer tillsammans utvecklar en miljö där vi vill medverka till varandras framgång.
Vår värdegrund är ramen för vår verksamhet.Kvalifikationer
För att vara framgångsrik i rollen som enhetschef ser vi gärna att du har:
* Socionomexamen eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Tidigare chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö är meriterande.
* Erfarenhet och/eller kunskap inom barnverksamhet LSS, SoL och Barnens Behov i Centrum.
* Erfarenhet och/eller kunskap om neuropsykiatriska diagnoser, intellektuell funktionsnedsättning och autism.
* För uppdraget krävs goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
* B-körkort är ett krav.
* Som ledare är du trygg och stabil med förmågan att utifrån förvaltningens mål skapa en positiv verksamhet präglad av en god arbetsmiljö för medarbetarna och hög kvalitet i insatserna till brukarna.
* Uppdraget kräver att du har ekonomisk medvetenhet, god samarbetsförmåga, vågar tänka nytt och är handlingskraftig och modig.
* Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal.
