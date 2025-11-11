Enhetschef till Barnmorskemottagningen, Sundsvall/Härnösand
Region Västernorrland / Sjukvårdschefsjobb / Härnösand Visa alla sjukvårdschefsjobb i Härnösand
2025-11-11
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Härnösand
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Barnmorskemottagningen ingår i primärvårdens verksamhetsområde Sundsvall/Ånge inom närsjukvårdsområde Söder. Vår enhet har 11 medarbetare med verksamhet både i Sundsvall och Härnösand och ett nära samarbete mellan orterna. Tillsammans ansvarar vi för mödravården till 8 hälsocentraler fördelade till tätort och glesbygd. Vi tillhandahåller familjerådgivning, preventivrådgivning, mödravård och utför cellprovtagning.
Tillsammans arbetar vi för en god och trygg mödravård för regionens listade patienter!
Uppdraget
Som enhetschef hos oss leder och utvecklar du verksamheten i linje med Region Västernorrlands mål och värderingar. Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi - och du gör det med ett tydligt, närvarande och coachande ledarskap. Du inspirerar till delaktighet, engagemang och arbetsglädje, för att medverka till en attraktiv arbetsplats - både för patienter och för våra medarbetare.
Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen i kombination med ett tidsbegränsat chefsförordnande med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Chefer i Regionen företräder arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod. Tjänsten är en kombination av roll som enhetschef på 50% och resterande del arbete inom din grundprofession som barnmorska.
Enhetschef till Barnmorskemottagningen, Sundsvall/HärnösandPubliceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär både strategiskt och operativt ansvar. Dina huvudsakliga uppdrag är att:
Leda och utveckla verksamheten i linje med Region Västernorrlands mål och värderingar
Ansvara över verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi
Som del av verksamhetsområdets ledningsgrupp samarbetar du nära verksamhetschef och kollegor från 5 andra enheter. Tillsammans driver vi utveckling, kvalitet och resultat - med målet att skapa framtidens primärvård i Region Västernorrland.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad barnmorska
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete
Har arbetslivserfarenhet inom primärvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Samarbetsförmåga
Mål - och resultatorienterad
Ledarskap
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2025:152". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Pernilla Wikudd +4660184958 Jobbnummer
9598212