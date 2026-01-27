Enhetschef till Barnmorskemottagningen och ungdomsmottagningen, Piteå
Region Norrbotten / Sjukvårdschefsjobb / Piteå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Piteå
Barnmorskemottagningen och ungdomsmottagningen i Piteå har ett viktigt uppdrag i att främja hälsa, trygghet och goda livsvillkor. Vi söker nu en enhetschef som med engagemang, struktur och lyhördhet vill leda verksamheten framåt och stärka vården för kvinnor, unga och familjer i regionen.
Vi sökerNu söker vi dig som vill bli enhetschef och har erfarenhet av ledarskap. Det är viktigt att du kan organisera och prioritera hälso- och sjukvård för att kunna möta befolkningens behov samt att du har erfarenhet av tidigare samverkan med interna och externa aktörer. Vi ser det som meriterande om du har relevant utbildning inom hälso- och sjukvård gärna barnmorska samt att du tidigare har arbete med både strategiska och operativa frågor eller att du tidigare har arbete inom primärvård och kan leda tvärprofessionella team och att du har förståelse för hur det är att leda i en politiskt styr organisation.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll tar du ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du kan kommunicera på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Vidare har du förmågan att leda, motivera och ge andra de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra och skapar engagemang och delaktighet. Du kan förstå och tillämpar affärsmässiga principer, fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.
Det här får du arbeta medSom enhetschef ansvarar du för att leda, samordna och utveckla barnmorskeverksamheten och ungdomsmottagningen i Piteå. Du har ett helhetsansvar för verksamhet, personal och ekonomi, och arbetar nära engagerade och kompetenta medarbetare med ett starkt fokus på kvalitet, tillgänglighet och ett gott bemötande.
I uppdraget ingår att:
leda och stödja medarbetare i deras dagliga arbete samt skapa goda förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö
utveckla verksamheten utifrån nationella riktlinjer, regionala mål och verksamhetens behov
arbeta med verksamhetsplanering, uppföljning, förbättringsarbete och kvalitetssäkring
ansvara för budget, resursplanering och bemanning
samverka med andra vårdverksamheter, kommun, skola och externa aktörer kring kvinnors, ungas och familjers hälsa
bidra till utvecklingen av nära vård och ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt
Du ingår i ledningsstruktur tillsammans med andra chefer och har stöd av kollegor samt centrala funktioner inom exempelvis HR och ekonomi. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete, där du som chef är närvarande i verksamheten och bygger tillitsfulla relationer.
Det här erbjuder vi dig- Engagerade kollegor i ledningsgruppen och på arbetsplatsen
• Chefskollega som mentor
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder nu en tillsvidareanställning som enhetschef med ett tre års chefsförordnade. Arbetstiden är förlagd dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Verksamhetschef
Emelie Jonsson Sandberg emelie.jonsson-sandberg@norrbotten.se 0911-751 23 Jobbnummer
9707111