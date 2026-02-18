Enhetschef till barnenheten hos Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Nu söker vi en engagerad ledare som vill göra skillnad för barn och unga och skapa en socialtjänst som präglas av hög kvalitet och går i linje med nya socialtjänstlagen.
Här får du som är en utvecklingsinriktad lagspelare goda förutsättningar att driva kvalitets- och utvecklingsarbete tillsammans med våra kompetenta medarbetare och kollegor.
Barnenheten ingår i Verksamhetsområdet barn, unga och familj i Hägersten- Älvsjö tillsammans med ytterligare fem enheter; mottagning, barn och ungdom, ungdom, familjehem och familjestöd. Verksamhetsområdet leds av en områdeschef och sex enhetschefer. Vi har genomfört en viktig verksamhetsförändring som utgår från nya chefsstrukturen i Stockholms stad. Det har medfört att arbetsledningen är ännu närmare och mer tillgänglig.
Barnenheten består av en enhetschef, två gruppledare och cirka 15 socialsekreterare. Till enheten finns även jourhemshandläggare samt handläggarnära stöd som bidrar till hög kvalitet, god arbetsmiljö och ökad rättssäkerhet.
Vill du vara med oss på resan och utveckla både dig själv och vår organisation? Då ser vi fram emot din ansökan!
Vi erbjuder
En arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra och värnar om den goda arbetsmiljön. Du erbjuds ett spännande och utvecklande chefsuppdrag med stor möjlighet till påverkan både i det egna området och avdelningens utveckling. Du kommer arbeta på en förvaltning som tillvaratar allas kompetenser och välkomnar nya idéer samt initiativ. Här jobbar du tillsammans med engagerade kollegor i ett viktigt uppdrag. För att få en bra start på din nya arbetsplats lägger vi stor vikt vid din introduktion och du får stöd främst av din närmsta chef.
Därutöver erbjuder vi dig bra flextidsvillkor, semesterväxling, friskvårdsersättning á 3000 kr per år, vinter- samt sommararbetstid. Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad här.
Din roll
Som enhetschef har du budget, personal- och arbetsmiljöansvar för enheten. Du ingår i områdets ledningsgrupp bestående av områdeschef, sex enhetschefer och två verksamhetsutvecklare.
Utöver ditt personalansvar, kommer en stor del av din roll innebära att arbeta med effektiviteten både i din enhet samt tillsammans med dina chefskollegor för hela området med fokus på ekonomi. Du utvecklar enheten med fokus på dina medarbetare för att hela tiden kunna hjälpa våra medborgare professionellt, effektivt och med god kvalitet. Vidare skapar du goda relationer och strategiska samarbeten mellan interna parter såväl som externa aktörer.
Tillsammans med två gruppledare har ni som fokus att utveckla nya arbetssätt samt att stödja och coacha enhetens medarbetare att nå verksamhetens uppsatta mål.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
socionomexamen,
aktuell chefs- och ledarerfarenhet med ansvar för budget, personal och verksamhet,
flera års erfarenhet av myndighetsutövning med målgrupp barn och unga,
god förmåga att uttrycka dig väl i svenska språket i både tal och skrift.
Meriterande om du har erfarenhet av:
myndighetsutövning inom familjehemsvård,
att leda genom andra ledare.
Som person är du strukturerad och kan planera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Då tjänsten innebär många kontaktytor såsom facklig samverkan, nätverkande, gemensamma måluppfyllelser mellan enheter, avdelningar och andra förvaltningar är det viktigt att du vill och har förmåga att samarbeta. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande samt kan förändra inriktning när målen ändrar sig. Vidare tänker du strategiskt och har ett brett perspektiv på frågorna samt har mod att prova nytt.Publiceringsdatum2026-02-18Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Denna rekryteringsprocess kommer innehålla arbetspsykologiska tester.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
