Enhetschef till Barn- och ungdomspsykiatrin, mottagning 3
2025-12-12
Vill du vara med och forma framtidens barn- och ungdomspsykiatri? På Mottagning 3 får du en spännande ledarroll i ett engagerat team som arbetar för att ge barn och unga den bästa möjliga vården.
Din arbetsplats
Mottagning 3 erbjuder specialistvård för barn och ungdomar med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd och där funktionsnivån i vardagen är kraftigt påverkad. Vi arbetar tillsammans i team med flera olika professioner och har barnet i fokus.
Vi utför bedömningar, utredningar, behandlingar och habilitering vid medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd samt vid misstanke om eller diagnostiserad neuropsykiatriska funktionshinder utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning. Ett nära samarbete bedrivs tillsamman med övriga mottagningar inom BUP. Vid behov samverkar vi även med externa samverkansparter.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef får du en unik möjlighet att delta i formandet av mottagning 3 framtid tillsammans med medarbetarna. Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsledningen för barn- och ungdomspsykiatrin. Du leder, organiserar och utvecklar mottagningen och har det övergripande ansvaret för budget, ekonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Som enhetschef leder du enheten tillsammans med dina medarbetare och koordinator, till ditt stöd finns verksamhetsutvecklare samt olika stabsfunktioner. Du arbetar nära andra enhetschefer för basmottagning 1 och 2 med liknande uppdrag.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig med en akademisk hälso-och sjukvårdsutbildning eller annan lämplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har chefserfarenhet från region Värmland eller likande erfarenhet.
Du har förmåga att leda i komplexa hälso- och sjukvårdssystem för att fortsätta utveckla mottagningen. Uppdraget förutsätter engagemang, strategiskt tänkande samt ett närvarande ledarskap i daglig ledning och styrning.
I rollen har du många kontaktytor både internt och externt. Det är därför viktigt att du är en god samarbetspart som kan skapa bra och förtroendefulla relationer med din omgivning. Du initierar aktiviteter och utvecklingsprojekt samt har förmåga att inspirera genom att främja och utveckla andras idéer.
Intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Att vara ledare i Region Värmland
Vi är till för att alla i Värmland ska må bra och för att Region Värmland ska vara en attraktiv arbetsplats som levererar goda, hållbara och långsiktiga resultat. För att lyckas med det ser vi att alla chefer och ledare har en viktig roll. I Region Värmland använder vi ledarskapskoncepten Utvecklande ledarskap och Indirekt ledarskap.
Som ny chef i regionen får du under ditt första år gå ett utbildningsprogram. Vi erbjuder även individuell handledning för att stötta dig i ditt uppdrag. Vi vill ge våra chefer rätt förutsättningar att lyckas. Genom dig som chef kan våra medarbetare växa och bidra till ännu bättre service för alla som bor här.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
