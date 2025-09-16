Enhetschef till Barn- och ungdomsmedicinmottagning Malmö på Sus
Gör skillnad. Varje dag.
Är du en chef som tycker att samarbete mellan professioner är en självklarhet och en förutsättning för att ge förtroende, trygghet och god vård med patienten i centrum? Vill du utveckla en verksamhet i förändring? Är du driven och trygg i dig själv? Då är du kanske den vi söker!
Vi ser nu fram emot att välkomna en trygg, engagerad och kreativ ledare till oss på verksamhetsområde (VO) barnmedicin på Skånes universitetssjukhus (Sus) och söker nu en enhetschef till vår Barn- och ungdomsmedicinmottagning i Malmö. Inom VO barnmedicin är vi cirka 700 medarbetare. Vi finns både i Malmö och i Lund.
Barn- och ungdomsmedicinmottagningen är en enhet inom VO barnmedicin där medarbetarna idag är organisatoriskt samlade under en enhetschef. Inom enheten är vi idag ett 20-tal medarbetare bestående av sjuksköterskor och undersköterskor. Hos oss möter vi familjer med barn mellan 0 och 18 år, med olika medicinska sjukdomar inom bland annat endokrinologi, gastroenterologi, allergologi, neurologi samt diabetes. Mottagningen har även en tillhörande dagvårdsverksamhet samt provtagning. I våra lokaler samverkar vi med övriga professioner som dietister, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare, medicinska sekreterare, administratörer, kuratorer samt psykologer.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/
Vi välkomnar nu en ny enhetschef som vill arbeta hos oss på Barn- och ungdoms medicinmottagningen i Malmö.
För oss är det viktigt att du som ledare är ett föredöme samt har lust, mod och viljan att leda. Du har ett närvarande ledarskap och arbetar aktivt för att entusiasmera, motivera och utveckla dina medarbetare. Därtill har du lätt för att skapa driv och engagemang bland medarbetarna. Som enhetschef stöttar du enheten i förbättringsarbeten med helheten i fokus och i dialog med övriga team och sektioner inom vårt verksamhetsområde. Vidare ingår du i verksamhetsledningen för VO barnmedicin. Du rapporterar till områdeschefen som också är din närmsta chef.Kvalifikationer
Vi söker en driven och trygg ledare. Som ledare har du ett coachande förhållningssätt som engagerar och motiverar samtidigt som du vågar utmana i syfte att utveckla medarbetare och verksamhet.
Du har god analytisk och strategisk förmåga med ett helhets- och verksamhetsperspektiv. Vi ser också att du har god förmåga att skapa struktur. Som person behöver du vara pedagogisk, kreativ och att du vågar tänka nytt. Vi värdesätter också är att du är kommunikativ, har lätt för att skapa kontakter och har en god samarbetsförmåga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
När det gäller de formella kraven välkomnar vi dig som har för arbetsgivaren relevant ledarskapserfarenhet och ledarskapsutbildning. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi önskar att du är van att leda möten samt van vid att arbeta i Excel och Word. Tidigare chefsfarenhet med budget-, personal- samt verksamhetsansvar är meriterande.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
