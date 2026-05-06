Enhetschef till barn- och ungdomskorttidsboende |Tiohundra
2026-05-06
Vill du vara med och utveckla framtidens stöd till barn och unga? Som enhetschef inom LSS barn- och ungdomskorttidsboenden får du en viktig roll i att skapa trygghet, delaktighet och god livskvalitet för barn, unga och deras familjer i Norrtälje kommun. Du leder flera team och driver utveckling av ett hållbart och modernt arbetssätt inom LSS-verksamhet.Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Som enhetschef ansvarar du för både strategiska och operativa delar av verksamheten. Du leder förändringsarbete, driver digitalisering och arbetar nära kollegor för att skapa en god arbetsmiljö och ett enhetligt arbetssätt. Urval, avstämningar och intervjuer kan ske löpande.
I rekryteringsprocessen tillämpar vi kompetensbaserad metodik och genomför tester för att säkerställa en objektiv bedömning.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Strategiskt och operativt ansvar för barn- och ungdomskorttidsboenden enligt LSS
Budgetansvar och uppföljning av måluppfyllnad genom resursplanering
Personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar
Rekrytering och bemanning
Säkerställa god kvalitet, trygghet och säkerhet i verksamheten utifrån målgruppen barn och unga
Samverkan med vårdnadshavare, skola och andra aktörer
Kommunikation och samarbete med avtalsansvarig och beställare KSON
Driva förändringsarbete och digital utveckling
Om vårt erbjudande
Vi erbjuder omväxlande och stimulerande arbete i nära samarbete med chefskollegor och administratörer. Här finns utrymme för både självständigt arbete och nära stöd vilket gör att vi skapar engagemang och goda resultat tillsammans. Vi erbjuder internutbildningar i flera steg för att stärka dig i ditt ledarskap.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr för år 2026. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Socionomexamen eller annan likvärdig utbildning inom socialt arbete eller vård och omsorg på högskole-/universitetsnivå (minst kandidatexamen).
Flerårig erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet eller annan verksamhet riktad till barn och unga med funktionsnedsättning
Dokumenterad chefserfarenhet med personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
God kunskap om relevant lagstiftning, särskilt LSS samt kännedom om Socialtjänstlagen
Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning och verksamhetsutveckling
God förmåga att leda, utveckla och följa upp verksamhet utifrån mål, resultat och kvalitet
God förmåga att planera och prioritera resurser utifrån behov och beslut
Goda datakunskaper och vana av verksamhetssystem såsom Heroma, Tamigo, Lifecare, Clockwork
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort samt körvana
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av att leda verksamhet för barn och unga inom LSS, särskilt korttidsboende
Utbildning inom ledarskap, arbetsrätt eller organisation
Fördjupad kunskap inom barnrätt, lågaffektivt bemötande eller tydliggörande pedagogik
Erfarenhet av samverkan med vårdnadshavare och skola
Erfarenhet av att leda verksamheter i förändring
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare som skapar struktur, riktning och engagemang i teamet. Du arbetar strukturerat och kan planera, organisera och följa upp verksamheten även i ett högt tempo.
Du är stabil i ditt ledarskap och bidrar till ett lugnt och förtroendefullt arbetsklimat, även i utmanande situationer. Du har god ekonomisk medvetenhet och förstår balansen mellan kvalitet, bemanning och budget.
Du har erfarenhet av att leda verksamheter och trivs med att arbeta både strategiskt och operativt, samt samarbetar och kommunicerar på ett sätt som skapar goda relationer med medarbetare, kollegor, barn och vårdnadshavare.Om företaget
Barn- och ungdomskorttidsboenden ingår i verksamhetsområdet Funktionsstöd - LSS. Verksamheten syftar till att ge barn och unga med funktionsnedsättning en trygg miljö för avlastning, utveckling och social gemenskap. Vi arbetar nära familjer och andra aktörer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje individ. Vi utgår inom vårt ledningsgruppsområde från Norrtälje där även våra korttidsboende är belägna.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
761 29 NORRTÄLJE
För detta jobb krävs körkort.
