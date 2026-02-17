Enhetschef till Barn- och mottagningsenheten i Skärholmen
Stockholms kommun / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-02-17
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Hos oss på Barn- och mottagningsenheten gör du skillnad för barn och unga varje dag! Vi söker en trygg och drivande enhetschef som vill vara med och forma en socialtjänst med starkt fokus på förebyggande arbete och tidigt stöd för barn och unga.
Välkommen till oss
Socialtjänsten i Skärholmen är i en utvecklingsfas. Vi anpassar vårt arbete till den nya socialtjänstlagen och en ny chefsstruktur i Stockholms stad. Vårt fokus är att ge tidigt stöd och arbeta förebyggande så att barn, unga och vuxna får rätt hjälp i rätt tid.
Avdelningen för individ och familj ansvarar för myndighetsutövning inom barn och unga, vuxna med beroendeproblematik, ekonomiskt bistånd och relationsvåld. Vi arbetar också förebyggande genom bland annat familjehemsvård, ungdomsmottagning, skolsociala team, fältassistenter, fritidsgårdar och sociala insatsgrupper (SIG). Vi har även socialsekreterare placerade hos polis som en del i arbetet mot kriminalitet.
Barn- och mottagningsenheten tillhör området Barn och unga. Här arbetar vi med förhandsbedömningar och utredningar för barn 0-12 år. Enheten består av 19 socialsekreterare fördelade i tre team med gruppledare och leds av en enhetschef. Inom området finns även Ungdomsenheten, Familjehemsvården och Öppenvården.
Våra lokaler ligger centralt i Skärholmens centrum, i moderna och nyrenoverade lokaler med goda kommunikationer.
Vi erbjuder
Vi är en arbetsplats där vi stöttar varandra och värnar en god arbetsmiljö. Du erbjuds ett utvecklande chefsuppdrag med stor möjlighet att påverka både det egna området och avdelningens fortsatta utveckling, i en förvaltning som tar tillvara kompetens och uppmuntrar initiativ och nya idéer. Här arbetar du i en arbetsmiljö som värnar kompetens, initiativ och nya idéer, där varje insats gör skillnad för barnen i Skärholmen.
Vi erbjuder flextid, semesterväxling, friskvårdsbidrag, vinter- och sommararbetstid, förmånlig tjänstepension och möjlighet till distansarbete.
Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad här. Läs gärna mer om att vara chef i Stockholm stad här.
Din roll
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och budget.
Du ansvarar för att:
Leda, stödja och coacha medarbetarna mot uppsatta mål
Driva ett systematiskt utvecklings- och arbetsmiljöarbete
Uppfylla budgetmål
Aktivt omvärldsbevaka inom ditt verksamhetsområde
Skapa goda relationer och strategiska samarbeten, såväl internt som externt.
Du rapporterar till områdeschefen och ingår i områdets ledningsgrupp tillsammans med tre andra enhetschefer och områdeschefen. I rollen bidrar du aktivt till helheten och deltar i förvaltnings- och stadsövergripande samarbeten och nätverk.
Hälsning från din framtida chef
Jag heter Belinda Ekvall och är områdeschef för barn och unga. För mig som chef är det viktigt att mina medarbetare trivs på jobbet och i sina uppdrag. Jag är mån om att skapa delaktighet och tar vara på dina idéer och drivkrafter. Som medarbetare hos mig hjälps vi åt att forma uppdrag och mål i verksamhetens riktning, med en anda av utveckling. Av mig kan du förvänta dig ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap, med lättsamhet i vardagen och allvar när det behövs.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
Socionomexamen
Aktuell erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag
Arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten med inriktning mot barn och unga
Goda kunskapar om de lagar, styrdokument och regler som styr socialtjänsten
Ett aktivt intresse för omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet
Meriterande om du har
Kunskap inom Signs of Safety och EARL
Erfarenhet av att arbeta inom Stockholms stad
Aktuell erfarenhet av att driva förändringsarbete.
Vi söker dig som är trygg och stabil med förmåga att anpassa dig efter situationen. Du är en tydlig ledare som skapar förståelse för gemensamma mål och engagemang i arbetsgruppen, samtidigt som du har en helhetssyn och agerar för verksamhetens bästa. Du arbetar proaktivt med utveckling, är mål- och resultatorienterad samt strukturerad i ditt arbetssätt. Med god samarbetsförmåga och ett prestigelöst förhållningssätt bidrar du till ett starkt och konstruktivt samarbete.
Vi fäster stor vikt vid ovan nämnda kompetenser, personliga egenskaper tillsammans med motivation och engagemang för tjänsten.
Känner du igen dig i beskrivningen? Vill du vara med och utveckla Barn- och mottagningsenheten i Skärholmen?
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-17Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Tillsättning av tjänsten är under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/802". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Område Barn och unga Kontakt
Linda Gustavsson, rekryteringskonsult linda.gustavsson@stockholm.se 08-50811740 Jobbnummer
9748560