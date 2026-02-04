Enhetschef till Barn och ungdomsverksamheterna och LSS Fritid
Örebro kommun / Sjukvårdschefsjobb / Örebro Visa alla sjukvårdschefsjobb i Örebro
2026-02-04
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla samt leda arbetet i våra verksamheter för barn och ungdomar och LSS Fritid inom Funktionsstöd? Är du en erfaren, kommunikativ och trygg ledare med förmåga att styra och inspirera? Då kan du vara den enhetschef vi söker till vårt område.Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Vi erbjuder dig ett utvecklande uppdrag som enhetschef för personalgrupper som ger insatser till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar enligt LSS samt har ansvar för LSS Fritid som samordnar uppdrag såsom ledsagning, kontaktperson, avlösarservice samt kontaktfamilj.
Som enhetschef är din uppgift att tillsammans med personalgrupperna utveckla verksamheterna. Kvalitets- och utvecklingsarbete är centralt och arbetet sker i processer. Du behöver vara uthållig och gilla kombinationen av långa men ibland även snabba processer. Förmågan att upprätta kontakter för samverkan både inom och utanför verksamheten är viktig. Du förväntas leda verksamheten mot uppsatta mål. Vi har ett nära samarbete i ledningsgruppen där ett ständigt perspektivbyte mellan det enhetsspecifika och verksamhetsgemensamma är en viktig nyckel till framgång.
Tjänsten innebär ett chefsansvar för verksamheter inom området, vilket inkluderar personalansvar för stödassistenter, stödpedagoger och administratörer. Utöver personalansvaret ingår även ekonomi- och verksamhetsansvar. Du förväntas att driva verksamheten på ett sätt som bidrar till delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. I ditt uppdrag står du som ansvarig för verksamheten gentemot Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Exempel på arbetsuppgifter:
• personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
• leda och fördela arbetet
• leda, utveckla, följa upp och analysera verksamheten mot uppsatta mål
• leda och stödja medarbetare, samt ansvara för att de får den kompetensutveckling de behöver
• kommunicera med alla intressenter och hantera information, samt samordna och hitta samverkanslösningar
• driva enheten kostnadseffektivt och vidta åtgärder vid avvikelser
• ta ansvar för att gällande lagar, policys, riktlinjer och rutiner följs
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningen område funktionsstöd i Örebro Kommun ger stöd och service till personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar enligt lagen om stöd och service och Socialtjänstlagen (LSS/SoL). Organisationen styrs av politiska beslut och givna ekonomiska ramar.
Inom området bedrivs insatser korttidsvistelse, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år samt bostad med särskild service för barn, samtliga enligt LSS. Verksamheterna är utspridda i Örebro där majoriteten av verksamheterna är geografiskt placerade i Adolfsberg på Halltorpsvägen. Inom området finns även LSS Fritid.
Att arbeta som enhetschef inom området innebär att vara en del av ett team med en verksamhetschef, sex andra enhetschefer och en verksamhetspedagog.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Att jobba i området med barn och ungdomar innebär att man behöver vara lika uthållig som flexibel och med en god struktur i grunden bra på att hantera förändringar. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du skapar delaktighet genom dialog och uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. I ditt nära ledarskap är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter din egen övertygelse.
I rollen förväntas du vara resultatorienterad och initiativtagande med ett strategiskt och brett perspektiv på de frågor du arbetar med. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i det svenska språket i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• examen från universitet/högskola om minst 180 hp, i första hand socionom eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för verksamheten (bifoga ditt examensbevis)
• dokumenterat chefserfarenhet innehållande personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar
• kunskap och erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar och barns utveckling och behov
• erfarenhet av att arbete med digitala verktyg och verksamhetssystem
• körkort
Meriterande:
• ledarskapsutbildning
• utbildningar med fokus på barn i centrum såsom BBICTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Som en del i urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.
Innan du erbjuds en anställning inom Området Funktionssstöd behöver du visa upp utdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 23 februari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Kontakt
Ledarna Sveriges chefsorganisation ledarna@ledarna.se Jobbnummer
9722275